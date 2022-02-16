【指定診所】專屬的士車隊周五起提供服務　當日上午7時起可透過專設平台預約

▲ 專屬的士車隊周五起提供服務。 （資料圖片）

醫院管理局今日（16日）開始啓動七間「指定診所」，協助診斷和治療確診後，出現輕微感染徵狀而需要獲得醫生診症服務的人士。運輸及房屋局聯同的士業界設立專屬的士車隊，為相關求診人士提供免費接送服務。專屬車隊將於星期五（18日）開始提供服務，大約有300輛的士參與，的士數目會視乎實際需求調整。



運房局發言人說，前往指定診所的求診人士應盡量使用專屬車隊服務。當局會為專屬車隊的營辦商及司機提供防疫抗疫指引，專屬車隊的司機必須穿上防疫裝備，包括在非駕駛時使用防護面罩、口罩、防護衣等，並須每日全面消毒車廂；每日提供服務前要進行快速抗原測試。

▲ 的士車身會貼有特定標示（政府新聞處）

另外，運房局指，為減低感染風險，乘客須使用後排座位，前座乘客座位不會接載乘客；專屬車隊只會接送已預約到指定診所的人士，不會接載其他乘客，的士車身亦會貼有特定標示。



已預約指定診所服務的求診人士可由2月18日上午7時起透過專設的預約平台，或由同日起每日上午8時至晚上10時致電3693 4770預約專屬車隊服務。相關人士需提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。專屬車隊的司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。

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責任編輯：黃悅晴