【第五波疫情】組織獲賽馬會捐款一千萬　用作全港各區抗疫工程

▲ 組織獲賽馬會捐款一千萬，用作全港各區抗疫工程。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，全港社區抗疫連線發起全民抗疫的「同心抗疫、關愛社區」行動，獲香港賽馬會捐款一千萬港元，用作購買防疫物資，為有需要的人士及走上前線的義工提供更深入的保護。

「全港社區抗疫連線」總召集人陳振彬呼籲社會各界與連線團結起來，捐贈防疫物資、籌集善款、招募抗疫義工，同共抗擊疫情。他又衷心感謝香港賽馬會慷概捐贈。連線承諾會善用社會各界捐出的每分每毫，將所得物資用作全港各區的抗疫工程，推動全城抗疫、與廣大市民齊心合力抗擊疫情，讓香港早日重回正常生活。

此外，連線亦已收到熱心機構捐出十萬份快速測試劑，其他物資亦不斷募集中。

全港社區抗疫連線自2020年2月成立以來，一直本着「社區抗疫你我出力」的理念連結各工商機構、社區團體，為有需要的市民送上口罩、搓手液等抗疫物資，為有確診個案的大廈提供應急服務，並且得心理學家及臨床精神科醫生支持設立「抗疫情緒支援熱線」等。

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責任編輯：李榮忠