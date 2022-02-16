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【第五波疫情】因有確診人士到訪　東區醫院口腔頜面外科及牙科診所明日關閉消毒

社會 19:10 2022/02/16

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因有確診人士到訪，東區醫院口腔頜面外科及牙科診所明日關閉消毒。（資料圖片）

衞生署今日（16日）表示，署方轄下的東區尤德夫人那打素醫院口腔頜面外科及牙科診所（口腔頜面外科及牙科診所）得悉一名曾到訪應診的人士新冠肺炎檢測呈陽性。由於該口腔頜面外科及牙科診所與柴灣政府牙科診所共用候診室，基於公共衞生考慮，兩所診所明日（17日）將關閉以進行徹底清潔和消毒，口腔頜面外科及牙科診所的預約服務亦將暫停。診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

該名應診人士今日到訪東區尤德夫人那打素醫院口腔頜面外科及牙科診所接受治療，署方其後接獲醫院通知其對新型冠狀病毒檢測呈陽性。該名人士在牙科診所候診期間一直有佩戴口罩，當值醫護人員亦有穿戴適當的防護裝備。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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