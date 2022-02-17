【神徒必去】零糖零卡零脂汽水OOHA x Anson Lo　港九新界打卡位旺角五米高宣傳照

▲ 全新汽水品牌OOHA® x Anson Lo廣告打卡位遍布港九新界。（圖片由OOHA提供）

減肥人士有福了！0糖份、0卡路里、0脂肪汽水品牌OOHA正式登陸香港，即日起品牌大使盧瀚霆Anson Lo@MIRROR的宣傳硬照以及廣告片更陸續發放，過百個廣告打卡位遍布港九新界，還有壓軸登場OOHA® x Anson Lo Stickers，粉絲們要留意了！

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OOHA指廣告片現已上載至OOHA社交媒體，同時將於ViuTV及YouTube播放，粉絲可以隨時在家無限loop，由即日起至2022年3月31日，粉絲還可以隨時遇見OOHA® x Anson Lo廣告，當中包括於銅鑼灣、金鐘及旺角高掛多個戶外大型廣告告示牌。

▲ 品牌大使盧瀚霆 Anson Lo@MIRROR。（圖片由OOHA提供）

而位於旺角朗豪坊砵蘭街門外的十條高柱，都會有展示超過五米高的宣傳照！是唯一一個打卡點可以一次過與不同姿勢、表情及服飾的Anson Lo拍照，一共有七個不同的站立姿勢及兩個大頭照，途經的粉絲可以慢慢打卡。除了戶外大型廣告告示牌，OOHA® x Anson Lo廣告亦會於中環港鐵站月台燈箱和尖沙咀近港鐵站 A出口的巴士站均呈獻。

各大港鐵站內的扶手電梯旁亦會換上一共137對OOHA® x Anson Lo廣告，有三款不同組合設計，粉絲偶然遇上記得要打卡留念。同時，OOHA將於一系列共80架九巴、新巴及城巴巴士車身及部份車內牆身印上廣告，車上八達通機更會添上卡牌，為大家帶來小驚喜！

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OOHA汽水將於本周陸續於各大超市及便利店上架，其中三間便利店更會在店外加上OOHA® x Anson Lo廣告，變成另一個打卡位，大家可以即時選購三款OOHA汽水，包括柚子海鹽味、白桃烏龍茶味及荔枝乳酸味。

壓軸登場的OOHA® x Anson Lo Stickers，共九款不同Anson Lo表情包貼圖可供下載，詳請將於OOHA社交媒體公佈。

OOHA® x Anson Lo驚喜宣傳企劃詳情：

大型廣告告示牌：旺角銀行中心廣場（向彌敦道）、銅鑼灣地帶（向怡和街）、旺角朗豪坊砵蘭街門外高柱、金鐘皇后大道東23號。

公共交通工具：80架九巴、新巴及城巴巴士車身、車內牆身及八達通機卡牌、尖沙咀彌敦道近港鐵站A出口的巴士站、各大港鐵站內的扶手電梯旁、中環港鐵站月台（港島線往柴灣方向）燈箱。

便利店：OK 便利店——銅鑼灣東角道26號怡安大廈怡東商場地下9-12號舖及1樓9-11號單位、7-Eleven——灣仔駱克道151號地下A舖、7-Eleven——觀塘巧明街鴻圖中心地下3號舖。

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記者：蕭雅文