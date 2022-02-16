【民主黨】李華明凍結黨籍半年獲暫緩執行　副主席梁翊婷、前中委蘇逸恒遭革除黨籍

▲ 民主黨創黨成員李華明。（經濟日報資料圖片）

民主黨創黨成員李華明，去年底立法會選舉期間，曾為新思維狄志遠站台，早前被凍結黨籍半年，李華明不服決定上訴。民主黨中委會今晚開會，裁定李華明上訴得直，紀律處分獲暫緩執行；但會上同時通過，革除副主席梁翊婷、前中委蘇逸恒的黨籍。

▲ 民主黨主席羅健熙。（胡偉明攝）

民主黨主席羅健熙會後表示，經李華明親身交代上訴理據後，加上考慮李華明尊重民主黨程序，以及過往對民主黨的貢獻，最終決定將會暫緩執行。

被革除黨籍的梁翊婷和蘇逸恒，今晚並無現身。據了解，蘇逸恒目前正身處英國，他本月初在社交網站公布，感染新冠病毒陽性。

▲ 民主黨副主席梁翊婷（中）被革除黨籍。（經濟日報資料圖片）

去年12月立法會選舉期間，李華明、梁翊婷和蘇逸恒在未獲民主黨同意下，分別支持黨外的狄志遠和潘焯雄參選，事後有黨員向紀律委員會投訴，中委會上月19日採納紀委會建議，決定凍結李華明黨籍半年，並會在今次中委會會議上，審理革除梁翊婷、蘇逸恒黨籍。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明