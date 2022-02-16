【習近平指示】行會非官守議員：堅定支持港府負起主體責任　盡快穩控疫情作為當前急務

▲ 國家主席習近平就本港疫情作出重要指示。（資料圖片）

國家主席習近平要求香港把盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。行政會議非官守議員今日（16日）發表聲明指，會繼續堅定支持特區政府切實負起主體責任，採取各項抗疫措施，以盡快穩控疫情作為當前急務。

行會非官守議員表示，面對第五波疫情，儘管特區政府正竭盡所能，大力施行各項抗疫措施，惟疫情擴散速度之快，令情況已超出本港的應對能力。聲明指，在此關鍵時刻，中央向香港轉達殷切關懷並提供強大支援，令全港巿民深受感動和鼓舞，對擊退疫情的信心倍增，充分體現在「一國兩制」下，中央乃香港最堅強的後盾。

行會非官守議員稱，會繼續積極就本港抗疫工作提供意見，全力支持特區政府按國家主席習近平的重要指示，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

行會非官守議員在聲明中呼籲市民嚴格遵循各項防疫規定，並響應政府呼籲，盡快接種疫苗。

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責任編輯：陳葆琳