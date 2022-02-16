交樽4日仍未收確診通知　立法會議員黃俊碩自行服藥紓緩病徵

▲ 立法會會計界議員黃俊碩自行服食藥物控制病情。（黃俊碩facebook圖片）

民建聯立法會議員上周六快速測試結果呈陽性，他周日提交深喉唾液樣本予衞生署化驗，惟至今仍未獲悉結果。仍在家隔離的黃俊碩透露，昨日身體狀況轉差，出現低燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、多痰，甚至失聲的情況，但只能自己服食紓緩上呼吸道感染的藥物。

立法會今以視像形式辯論施政報告致謝議案，日前仍透過視像參與立法會經濟發展事務委員會會議的黃俊碩，今日就未有現身，他說，自己本來準備了兩篇講辭，準備發言，但身體狀態不允許，無法為大家在議會中表達意見，對此感到抱歉。

黃俊碩說，衞生署僅表示，一旦確診就會與其聯絡，不過自己至今仍未收到通知，直言要有強大的心理素質才可戰勝病魔。有政界中人就話，雖然立法會議員在會議廳範圍受權力及特權法保障，但若不幸染疫，也與市民同樣命運，只能等，證明衞生署一視同仁，沒有偏袒任何人。

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