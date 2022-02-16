【防疫基金】政府向旅遊業推出新一輪支援　包括向每名旅行社職員發放7,500元津貼

▲ 政府向旅遊業推出新一輪支援，包括向每名旅行社職員發放7,500元津貼。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（16日）表示，政府在「防疫抗疫基金」下撥出約4億3,350萬元，向旅遊業推出新一輪支援，包括向每名旅行代理商職員將會獲得一次過7,500元津貼、旅遊服務巴士司機提供一次過5,000元津貼等。

新一輪支援的津貼項目如下：

向合資格持牌旅行代理商及旅行代理商職員提供一次過津貼：僱用10名或以下職員的旅行代理商將會獲得劃一50,000元的津貼；僱用11名或以上職員的旅行代理商，津貼金額直接與其職員數目掛鈎，以每名旅行代理商職員5,000元津貼為計算基準。每名旅行代理商職員將會獲得一次過7,500元津貼。

向每名在上一輪資助計劃獲發津貼、主業為持證導遊及領隊的自由作業者提供一次過7,500元津貼。

向每名在上一輪資助計劃獲發津貼的旅遊服務巴士司機提供一次過5,000元津貼。

向於2022年2月8日持有按《旅館業條例》發出的有效酒店牌照，並於政府發放第六輪基金下的津貼時仍繼續持有有效牌照的酒店發放一次過津貼。獲發牌客房數目為100間或以下的酒店可獲30萬元；獲發牌客房數目為101間或以上的酒店可獲40萬元。津貼安排不涵蓋現時獲政府全資租用整幢酒店作檢疫用途的酒店。

新一輪支援預計可惠及約1,670間旅行代理商、約19,100名旅行代理商職員和自由作業持證導遊及領隊、約3,400名司機及約330間酒店。

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責任編輯：李榮忠