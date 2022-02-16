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【第五波疫情】香港醫學會推WhatsApp支援訊息站　為待送院患者提供諮詢服務

社會 20:13 2022/02/16

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本港疫情嚴峻。(湯致遠攝)

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，大批確診市民正在家中等候送院，亦有市民要居家抗疫。香港醫學會今日（16日）宣布，推出「居家抗疫支援訊息站」服務，正等候送院市民可向當值醫生查詢有關身體出現的徵狀和處理方法等問題，服務將於明日（17日）中午12時開始，一星期7日，逢上午9時至晚上8時為公眾人士提供意見。

醫學會表示，「居家抗疫支援訊息站」服務，提供兩個WhatsApp 聯絡號碼6556 2436及6557 4435，正在等候送院的市民，可以文字短訊形式，向當值醫生查詢有關身體出現的徵狀和處理方法等問題。

另外，香港醫學會亦就市民對防疫抗疫的常見疑問，製作成「防疫錦囊」懶人包，將於日內在該會網站及Facebook，IG等社交平台發放。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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