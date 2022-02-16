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【習近平指示】陳茂波：批示為團結合力對抗疫情指明方向　是對港府的要求及鞭策

政治 20:10 2022/02/16

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

國家主席習近平發出指示，要求香港把盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。財政司司長陳茂波指，習近平批示為香港團結合力對抗疫情指明了方向，是對港府抗疫工作的要求和鞭策，意義重大。

陳茂波今日撰寫網誌，稱第五波新冠肺炎疫情急劇惡化，香港抗疫形勢正處極為嚴峻、整個抗疫工作中不同核心環節都出現嚴重的瓶頸制約，而如何打好這場疫情阻擊戰，關係到貫徹落實「人民至上、生命至上」的目標，也是穩住社會民心、穩住經濟的關鍵。
 
他說，習近平在這關鍵時刻總書記的關心和重要批示，令港府有更堅定的意志、更堅強的信心、團結更廣泛的力量、萬眾一心投入疫情阻擊戰。他引述習近平所強調，必須「把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要措施」；「確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定」。
 
陳茂波重申，特區政府擔當著抗擊疫情的主體責任，感謝習近平在這艱難時候的關懷和指導，中央有關部門和地方的無私支援，特區政府各部門的努力以及社會各界的支持幫助。他又提及，總書記的關心和批示，中央各有關部門和廣東省的全力支持和幫助，讓特區政府和社會各界更團結、更鬥志昂揚、更堅定信心，全方位、全速、全力抗擊疫情，力求盡快遏止疫情蔓延，早日戰勝疫情，不辜負總書記的關懷，不辜負香港市民的期望。

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責任編輯：陳葆琳

 

 

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