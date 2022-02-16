【醫護染疫】醫管局今再增逾百名員工中招 涉30醫院或診所【附名單】
社會 20:39 2022/02/16
本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（16日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診，有26名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：
- 東區尤德夫人那打素醫院一名醫生、2名護士、一名放射技師、一名視光師及3名支援人員
- 律敦治醫院一名護士及2名支援人員
- 東華東院一名文職人員及一名支援人員
- 瑪麗醫院一名護士及一名支援人員
- 葛量洪醫院一名文職人員及一名支援人員
- 贊育醫院一名護士
- 東華三院馮堯敬醫院一名物理治療師
- 東華醫院一名文職人員
- 伊利沙伯醫院一名醫生、一名護士、一名護士學生及2名支援人員
- 廣華醫院一名醫生、4名護士、一名文職人員及3名支援人員
- 香港兒童醫院2名醫生及一名護士
- 香港眼科醫院一名支援人員
- 九龍醫院一名護士及一名支援人員
- 基督教聯合醫院一名護士、一名社工、一名文職人員及6名支援人員
- 將軍澳醫院兩2名支援人員
- 靈實醫院一名護士及2名支援人員
- 瑪嘉烈醫院6名護士及8名支援人員
- 明愛醫院一名醫生、3名護士、一名配藥員、一名文職人員及3名支援人員
- 葵涌醫院兩名護士及一名物理治療師
- 北大嶼山醫院一名配藥員
- 西九龍普通科門診診所一名文職人員及一名支援人員
- 威爾斯親王醫院3名護士、一名物理治療師、一名文職人員及3名支援人員
- 北區醫院1名護士
- 雅麗氏何妙齡那打素醫院一名護士、一名配藥員及一名文職人員
- 沙田醫院一名支援人員
- 大埔醫院一名護士及一名支援人員
- 沙田慈氏護養院一名支援人員
- 屯門醫院3名護士、一名職業治療師、一名醫務化驗師、4名文職人員及6名支援人員
- 博愛醫院2名護士及一名支援人員
- 青山醫院一名支援人員
有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有26名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：李榮忠