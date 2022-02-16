【醫護染疫】醫管局今再增逾百名員工中招　涉30醫院或診所【附名單】

▲ 醫管局今再增逾百名員工中招，涉30醫院或診所。（資料圖片）

本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（16日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診，有26名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：

東區尤德夫人那打素醫院一名醫生、2名護士、一名放射技師、一名視光師及3名支援人員

律敦治醫院一名護士及2名支援人員

東華東院一名文職人員及一名支援人員

瑪麗醫院一名護士及一名支援人員

葛量洪醫院一名文職人員及一名支援人員

贊育醫院一名護士

東華三院馮堯敬醫院一名物理治療師

東華醫院一名文職人員

伊利沙伯醫院一名醫生、一名護士、一名護士學生及2名支援人員

廣華醫院一名醫生、4名護士、一名文職人員及3名支援人員

香港兒童醫院2名醫生及一名護士

香港眼科醫院一名支援人員

九龍醫院一名護士及一名支援人員

基督教聯合醫院一名護士、一名社工、一名文職人員及6名支援人員

將軍澳醫院兩2名支援人員

靈實醫院一名護士及2名支援人員

瑪嘉烈醫院6名護士及8名支援人員

明愛醫院一名醫生、3名護士、一名配藥員、一名文職人員及3名支援人員

葵涌醫院兩名護士及一名物理治療師

北大嶼山醫院一名配藥員

西九龍普通科門診診所一名文職人員及一名支援人員

威爾斯親王醫院3名護士、一名物理治療師、一名文職人員及3名支援人員

北區醫院1名護士

雅麗氏何妙齡那打素醫院一名護士、一名配藥員及一名文職人員

沙田醫院一名支援人員

大埔醫院一名護士及一名支援人員

沙田慈氏護養院一名支援人員

屯門醫院3名護士、一名職業治療師、一名醫務化驗師、4名文職人員及6名支援人員

博愛醫院2名護士及一名支援人員

青山醫院一名支援人員

有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有26名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

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責任編輯：李榮忠