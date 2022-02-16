【新冠肺炎】林子祥亞博演唱會宣布延期 主辦商：3月下旬公布票務安排 娛樂 20:00 2022/02/16 分享： 熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查 ▲ 林子祥演唱會延期。 疫情嚴峻，不少演唱會宣布取消或延期。林子祥原定3月26日亞洲博覽館舉行《林子祥THE Smiling開心演唱會》，因第五波新冠疫情影響，現宣布延期至下半年。 主辦單位今日表示，為配合政府的防疫及隔離措施，減少病毒經社區傳播的風險，決定將演唱會延至下半年舉行。已購票的觀眾請保留完整門票作為延期場次之用，具體演出日期及票務安排將於3月下旬公布。 最新影片：林淑敏許家傑訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【聲夢傳奇】潘靜文初步確診新冠肺炎 曾跟姚焯菲見面恐爆樂壇群組 今日 21:09 【聲夢傳奇】潘靜文初步確診新冠肺炎 曾跟姚焯菲見面恐爆樂壇群組 【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染 森美自我隔離兼日日做檢測 10:07 2022/02/14 【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染 森美自我隔離兼日日做檢測 【新冠肺炎】林子博英國連續3日發燒 快速檢測呈陽性疑確診Omicron 13:07 2022/01/10 【新冠肺炎】林子博英國連續3日發燒 快速檢測呈陽性疑確診Omicron 你可能感興趣 【聲夢傳奇】潘靜文初步確診新冠肺炎 曾跟姚焯菲見面恐爆樂壇群組 今日 21:09 【聲夢傳奇】潘靜文初步確診新冠肺炎 曾跟姚焯菲見面恐爆樂壇群組 【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染 森美自我隔離兼日日做檢測 10:07 2022/02/14 【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染 森美自我隔離兼日日做檢測 【新冠肺炎】林子博英國連續3日發燒 快速檢測呈陽性疑確診Omicron 13:07 2022/01/10 【新冠肺炎】林子博英國連續3日發燒 快速檢測呈陽性疑確診Omicron 新冠肺炎疫情 林子祥 歌手 演唱會