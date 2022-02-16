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【新冠肺炎】林子祥亞博演唱會宣布延期　主辦商：3月下旬公布票務安排

娛樂 20:00 2022/02/16

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林子祥演唱會延期。

疫情嚴峻，不少演唱會宣布取消或延期。林子祥原定3月26日亞洲博覽館舉行《林子祥THE Smiling開心演唱會》，因第五波新冠疫情影響，現宣布延期至下半年。

主辦單位今日表示，為配合政府的防疫及隔離措施，減少病毒經社區傳播的風險，決定將演唱會延至下半年舉行。已購票的觀眾請保留完整門票作為延期場次之用，具體演出日期及票務安排將於3月下旬公布。

最新影片：林淑敏許家傑訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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