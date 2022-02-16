  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 22:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】港鐵公司單日增12名員工染疫　稱現時服務維持正常

社會 21:32 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

港鐵公司單日增12名員工染疫，稱服務現時維持正常

本港爆發第五波疫情，港鐵公司今（16日）共有4宗員工初步確診及8宗快速測試結果呈陽性的個案，包括2宗涉及基建維修部的員工、2人為承辦商員工，曾分別在西九龍站，以及兆康站和屯門站工作、3宗分別是佐敦站、元朗站和紅磡站的車站員工、1宗是在洪水橋巴士車廠工作的巴士車長、2宗涉及列車車長，分別涉及港島綫，以及機場快綫、東涌綫及迪士尼綫，其餘兩宗則為高速鐵路列車司機和鐵道車輛維修部員工。

港鐵表示，他們現正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，為審慎起見，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動，亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以｢消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒，並會加強相關巴士和巴士站的清潔工作。

港鐵強調服務現時維持正常，但假如出現上述迫不得已的情況，公司會盡快透過適當渠道通知公眾。

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】中醫公開抗疫藥方及派發藥包　予等候入院染疫者服用
今日 17:19
【第五波疫情】中醫公開抗疫藥方及派發藥包　予等候入院染疫者服用
【第五波疫情】組織獲賽馬會捐款一千萬　用作全港各區抗疫工程
今日 19:03
【第五波疫情】組織獲賽馬會捐款一千萬　用作全港各區抗疫工程
【第五波疫情】香港醫學會推WhatsApp支援訊息站　為待送院患者提供諮詢服務
今日 20:13
【第五波疫情】香港醫學會推WhatsApp支援訊息站　為待送院患者提供諮詢服務
【第五波疫情】因有確診人士到訪　東區醫院口腔頜面外科及牙科診所明日關閉消毒
今日 19:10
【第五波疫情】因有確診人士到訪　東區醫院口腔頜面外科及牙科診所明日關閉消毒
【第五波疫情】恒生銀行2間分行明日恢復營業　包括元朗分行及九龍灣優越及優進理財中心
今日 20:11
【第五波疫情】恒生銀行2間分行明日恢復營業　包括元朗分行及九龍灣優越及優進理財中心

你可能感興趣

【第五波疫情】中醫公開抗疫藥方及派發藥包　予等候入院染疫者服用
今日 17:19
【第五波疫情】中醫公開抗疫藥方及派發藥包　予等候入院染疫者服用
【第五波疫情】組織獲賽馬會捐款一千萬　用作全港各區抗疫工程
今日 19:03
【第五波疫情】組織獲賽馬會捐款一千萬　用作全港各區抗疫工程
【第五波疫情】香港醫學會推WhatsApp支援訊息站　為待送院患者提供諮詢服務
今日 20:13
【第五波疫情】香港醫學會推WhatsApp支援訊息站　為待送院患者提供諮詢服務
服務 屯門 港鐵 元朗 鐵路 佐敦 機械人 九龍站 基建 東涌

最高瀏覽

【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
22:12 2022/02/15
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死
17:00 2022/02/15
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死
【超市大搜查】檢測15款消毒噴劑殺菌消毒力　消委會：僅3款媲美酒精或稀釋漂白水
10:54 2022/02/15
【超市大搜查】檢測15款消毒噴劑殺菌消毒力　消委會：僅3款媲美酒精或稀釋漂白水