【第五波疫情】港鐵公司單日增12名員工染疫　稱現時服務維持正常

▲ 港鐵公司單日增12名員工染疫，稱服務現時維持正常

本港爆發第五波疫情，港鐵公司今（16日）共有4宗員工初步確診及8宗快速測試結果呈陽性的個案，包括2宗涉及基建維修部的員工、2人為承辦商員工，曾分別在西九龍站，以及兆康站和屯門站工作、3宗分別是佐敦站、元朗站和紅磡站的車站員工、1宗是在洪水橋巴士車廠工作的巴士車長、2宗涉及列車車長，分別涉及港島綫，以及機場快綫、東涌綫及迪士尼綫，其餘兩宗則為高速鐵路列車司機和鐵道車輛維修部員工。

港鐵表示，他們現正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，為審慎起見，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動，亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以｢消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒，並會加強相關巴士和巴士站的清潔工作。

港鐵強調服務現時維持正常，但假如出現上述迫不得已的情況，公司會盡快透過適當渠道通知公眾。

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記者：鄧凱文