【快速測試】民政元朗、荃灣、觀塘等五區派萬套快速測試　住戶清潔及物管有份

▲ 民政事務署今日向五區居民、清潔、物管發放快速測試。（政府新聞處）

第五波疫情爆發，因應元朗、荃灣、觀塘、深水埗及沙田區採集到對2019冠狀病毒病病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（16日）向區內住戶、清潔員工及物管員工派發共約10450套2019冠狀病毒病快速測試套裝。

元朗民政事務處分別透過業主立案法團、物業管理公司及有關機構負責人向麗豪軒、朗善邨，以及附近一帶的安老院和青年中心的住戶和清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。荃灣民政事務處透過木棉下村村代表，向木棉下村的住戶分發快速測試套裝，供他們作自願檢測。



觀塘民政事務處亦透過秀茂坪邨的物業管理公司和房屋署向秀康樓及秀樂樓的住戶和清潔及物管員工派發快速測試套裝，供他們作自願檢測。深水埗民政事務處則透過元州邨的物業管理公司和房屋署，向元州邨的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



此外，沙田民政事務處透過利安邨的物業管理公司和房屋署，向利安邨的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

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