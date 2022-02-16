【醫院爆疫】醫管局公布5間醫院內感染群組個案　伊利沙伯醫院內科病房再多兩人染疫

▲ 醫管局公布5間醫院或診所內感染群組個案，伊利沙伯醫院內科病房再多兩人染疫。（資料圖片）

醫管局今日（16日）就公布新冠肺炎院內感染群組個案，包括東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、明愛醫院、葵涌醫院、瑪嘉烈醫院。

東區尤德夫人那打素醫院：

早前兩名護理部抽血員初步確診後展開接觸追蹤調查，再有一名抽血員初步確診，一名病人服務助理被列為密切接觸者。

伊利沙伯醫院：

早前一個內科病房一名男病人確診，接觸追蹤調查後再發現一名91歲男病人初步確診。內科病房一名36歲女病人昨日初步確診，接觸追蹤調查後再發現兩名女病人（66歲及87歲）初步確診，病房已暫停接收新症。

另外，一個神經外科病房早前有兩名女病人確診，接觸追蹤調查後再發現兩名女病人（61歲及72歲）、一名病人服務助理及一名護士初步確診。４名員工曾與該名護士一起進食或無戴口罩交談，被列為密切接觸者。

明愛醫院：

早前一個內科病房群組個案，再發現一名支援人員初步確診。該院早前公布另一名58歲內科男病人確診個案，再發現一名97歲男病人初步確診。

葵涌醫院：

精神科病房一名40歲女病人昨日進行檢測後初步確診2019冠狀病毒病，病人已轉送瑪嘉烈醫院接受治療，接觸追蹤調查後，發現四名女病人（年齡由23歲至61歲）初步確診，所有病人情況穩定。

瑪嘉烈醫院：

心臟介入治療中心兩名護士早前初步確診。醫院感染控制組經評估後，相信兩宗個案有關連。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠