【第五波疫情】政府已物色4,400個酒店房間作檢疫設施　1,700個將在本周內啟用

▲ 政府已物色4,400個酒店房間作檢疫設施，1,700個將在本周內啟用。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥早前表示，本港加隔離設施刻不容緩，政府正物色更多地點作為隔離檢疫設施，包括物色更多整幢的酒店，及將檢疫酒店逐步轉成隔離酒店。林鄭月娥指，政府已成功物色約4,400個酒店房間納入計劃，其中約1,700個將在本周內啟用，餘下的將在下周內啟用。

鑑於確診個案的升幅前所未見，林鄭月娥今日（16日）與香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城和一眾酒店業主舉行網上會議，就政府的社區隔離設施酒店計劃尋求其支持，以安排新冠病毒檢測結果呈陽性但徵狀輕微或無病徵的人士進入現時急需的隔離設施。

林鄭月娥表示，酒店代表會上對參與計劃反應踴躍，早前指希望能物色7 ,00至10,000個酒店房間作隔離用途，在政府與酒店業界共同努力下，對計劃能提供至少10 ,000個酒店房間感到樂觀。在舉行網上會議之前，政府已成功物色約4,400個酒店房間納入計劃，其中約1,700個將在本周內啟用，餘下的將在下周內啟用。

另外，林鄭月娥亦表示已指派保安局局長鄧炳強督導社區隔離設施酒店的運作，相關政府部門將會支援，亦已招募約1,000名退休紀律部隊人員參與其中。政府將和參與計劃的酒店保持緊密聯繫和合作，確保有序安排相關人士轉往指定酒店房間進行隔離和完成隔離程序。

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責任編輯：李榮忠