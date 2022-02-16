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【污水監測】深水埗、沙田及元朗污水檢測陽性　政府明向住戶及清潔工等派發快速測試套裝

社會 22:34 2022/02/16

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3區污水檢測陽性，政府派發快速測試套裝。（資料圖片）

政府今（16日）表示，為跟進在深水埗、沙田及元朗的污水檢測呈陽性，民政事務總署明日起會向有關地區的住戶、清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，涉及的地方包括：

  • 污水監測區域深水埗4A（部分）—石硤尾邨服務設施大樓（香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務、保良局深水埗綜合復康中心、鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心及香港中華基督教青年會石硤尾會所）
  • 污水監測區域深水埗4A（部分）—石硤尾邨
  • 污水監測區域沙田9A—水泉澳邨
  • 污水監測區域元朗3-6（部分）—天盛苑
  • 污水監測區域元朗3-7（部分）—屏欣苑　

使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。市民進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。由於快速抗原測試只可作參考用途，不能代替現時被視為2019冠狀病毒病診斷黃金標準的核酸測試，如快速測試檢測結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃小冰

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