【隔離治療】近萬名確診者待送院被迫留家　一文看清隔離支援熱綫

▲ 一文看清隔離支援熱綫。

本港第五波疫情未見頂，星期三（16日）創新高4,285宗確診個案，同日更錄7,000宗初步陽性；惟有消息指社區有約1.2萬名病人仍有待送院。衞生署正與專家小組討論，患者如等候時已康復，可於甚麼情況下，毋需再接受隔離限制。

不過，對於確診病人如輕微病徵，未獲安排送院或隔離或感徬徨，港大公共衞生學院亦提出5招抗疫，供家中有人出現病徵，或正在等候進一步的安排的市民參考。詳情請見【下一頁】

▲ （湯致遠攝）

除此以外，醫管局、民政局，以至坊間亦提供支援熱綫，就等待送院病人，或是暫時未能離開居所人士，提供查詢或支援。TOPick就各界支援熱綫，綜合如下：

醫管局「等候入住隔離設施電話熱綫」

對象：於社區等候入院的初步確診病人

電話：1836 115 (8am-10pm)



對象：於社區等候入院的初步確診病人 電話：1836 115 (8am-10pm) 抗疫專用的士專屬車隊

對象：已預約指定診所服務的求診人士

電話：3693 4770 (8am-10pm)

網站：https://designatedtaxihk.com/



對象：已預約指定診所服務的求診人士 電話：3693 4770 (8am-10pm) 網站：https://designatedtaxihk.com/ 民政局「居安抗疫」24小時電話熱綫

對象：接受家居檢疫的人士

電話：1833 019 (共100條綫)



對象：接受家居檢疫的人士 電話：1833 019 (共100條綫) 醫學會「居家抗疫支援訊息站」服務

對象：正等候送院市民

WhatsApp：6556 2436、6557 4435 (9am-8pm)



對象：正等候送院市民 WhatsApp：6556 2436、6557 4435 (9am-8pm) 德善堂中醫網上免費諮詢

對象：正等候入院染疫者，或想藉中藥防感染市民

電話：2882 3289 或 6388 9623 (whatsapp)



對象：正等候入院染疫者，或想藉中藥防感染市民 電話：2882 3289 或 6388 9623 (whatsapp) 「 醫護社區藥房」新冠確診居家遙距藥劑支援

對象：居家隔離人士

電話：whatsapp / signal 6618 9212，或致電 3612 9515



對象：居家隔離人士 電話：whatsapp / signal 6618 9212，或致電 3612 9515 香港執業藥劑師協會藥物、接種諮詢及送藥服務

對象：不方便離家或正在家居隔離人士

whatsApp：6903 1813 (周一至五：10am-7pm、周六日：10am-1pm)

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳正怡