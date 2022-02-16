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【強制檢測】28幢大廈納入強檢　涉港灣豪庭、都會豪庭 【附指定檢測日子】

社會 22:46 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

28幢大廈納入強檢，涉港灣豪庭、都會豪庭。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府（16日）晚上公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》有28個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。

最新強檢名單如下，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此

染疫人士曾到訪大廈：（2月3日至2月16日期間，曾身處以下指明場所超過兩小時，須在指定日子進行2次檢測-(1) 2022-02-16 (2) 2022-02-17 ~ 2022-02-18 (3) 2022-02-19 ~ 2022-02-21）

1. 東涌滿東邨滿和樓

2. 慈雲山慈樂邨樂誠樓

3. 鑽石山鳳德邨紫鳳樓

4. 藍田安田邨安麗樓

5. 牛頭角樂華南邨安華樓

6. 馬鞍山雲海松海臺1座

7. 天水圍天瑞邨瑞滿樓

8. 屯門田景邨田樂樓

9. 屯門海翠花園6座

10. 馬鞍山錦英苑錦順閣

11. 油麻地新填地街153-155號

12. 大角咀港灣豪庭1座

13. 深水埗石硤尾街10-12號宇宙大廈

14. 牛頭角牛頭角道225號觀塘花園大廈燕子樓

15. 將軍澳新都城都會豪庭4座

16. 沙田坳背灣街23號旭禾苑

17. 沙田碩門邨喜碩樓

18. 沙田沙角邨綠鷺樓

19. 旺角甘芳街25-27號

20. 大角咀角祥街20號海角樓

21. 旺角旺角道17-19號月圓大廈

22. 深水埗大南街260-262號

23. 深水埗大南街276-278號

24. 長沙灣元州邨元豐樓

25. 深水埗富昌邨富萊樓

26. 深水埗南昌邨昌逸樓

27. 長沙灣長沙灣邨長欣樓

28. 石硤尾石硤尾邨 20 座

政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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