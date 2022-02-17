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【獨家】多宗跨境司機確診快測套裝滯內地　生產商：倘月底未改善產能恐削半

社會 08:00 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

有快速測試生產商指，部分快速測試滯留在深圳灣口岸超過一周。（資料圖片）

第5波疫情爆發，本港連續多日錄得數千宗個案，快速測試一劑難求。盡管中央指將全力援港，惟有深圳快速測試生產商表示，因跨境車司機接連確診，原安排供港的快速測試套裝已經滯留在深圳灣口岸逾1星期；另有本港生產商指測試劑原料亦被迫停留在深圳，若月底前不能解決，產能將從1,700萬套，減半至於850萬套。

《經濟日報》向運輸及房屋局查詢，局方則指快速測試屬醫療物資，應由商務及經濟發展局負責。惟記者在向商經局查詢時，局方指只負責醫療物資分發，並不知悉事件，著記者「搵啱部門先。」隨後又補充會先了解情況。


生產商夥「希瑪」　30萬套贈基層

鑑於本港疫情惡化嚴重，深圳快速測試劑生產商、亞輝龍生物科技有限公司董事長胡鵾輝昨指，公司決定優先確保供港的快速測試數量。供港的100萬套測試劑，今明兩日將有30萬抵港，將與希瑪醫療一起贈予本港基層，但餘下有部分仍滯留在深圳灣口岸，無法送達。

他指，接連有中港貨車司機確診，內地收緊了措施，現時最大困難是貨物運送不到香港，「暫時情況好緊張，最長在深圳灣滯留超過一個禮拜，希望月底前狀況可以有改善。」

內地收緊措施　貨物滯留逾1周

鄰舍輔導會是獲贈快速測試劑的機構之一，安老服務總監李蔭國指院舍對快速測試的需求大，因院舍高密集，感染風險極高，尤其現時隔離措施飽和，密切接觸者無法送檢，院舍則需要密切監視情況，「（有了快速測試）院舍反應會快啲。」

受跨境車司機影響的還包括本港快速測試生產商，中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長招彥燾指，雖然旗下快速測試生產設在香港，但部分原料來自於內地。目前香港的存餘量尚能應付生產，不過若情況持續，今個月1,700萬劑的生產目標只能減半。

招彥燾指，第5波疫情以來，快速測試劑的需求暴增，除了個人，大企業、政府機構及安老院舍都有相應需求。政府早前雖表示已經採購了一億套，但他認為快速測試將如口罩一般成為市民常備物資，認為政府應該及早做準備，「出面國家快速測試的用量好誇張。」

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