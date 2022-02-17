【全民檢測】消息：港府正研下月推全民檢測　按身分證號碼分批進行

▲ 消息指，港府正研究於下月推行全民檢測。

本港第五波疫情嚴峻，本報接獲消息指，港府正研究於下月推行全民檢測，料一至兩星期內完成。據悉，政府擬於全港各區設立逾百個檢測中心，並按照市民的身分證號碼分類，安排750萬港人進行檢測。

消息稱，政制及內地事務局擬安排內地醫護人員與本港醫護人員合作，大規模為港人在短時間內進行檢測。至於有關安排的其他細節，則仍待詳細研究。

本港昨日新增4,285宗確診，同日錄約7,000宗初步陽性，破新冠病毒在港出現兩年多以來的最高紀錄。國家主席習近平更就本港疫情作出重要指示，要求香港把盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。政務司司長李家超早前赴深圳出席與中央的疫情專題交流會，及後成立5個工作小組，與內地對接抗疫工作。

特首林鄭月娥早前曾表示，推行全民強制檢測不能保證「清零」的目標，只屬口號式的建議；惟她本周二出席行政會議前見記者，再被問到有關方案的可行性，她則回應指「不是原則性反對」：「我們的立場是，當我們能力有限時，應聚焦在一些成效較高的地方」。

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記者：陳葆琳