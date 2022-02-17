【快速檢測】便利妥推出兩款快速測試套裝 百佳超市及裕華國貨網店發售

▲ 便利妥推出兩款快速測試套裝 。

便利妥推出兩款「便利析」新型冠狀病毒SARS-CoV-2 (COVID-19)抗原檢測試劑盒，並於百佳超市及裕華國貨網店發售，百佳超市售價每盒價格108元起，裕華國貨購買10盒以上98元起，百佳超市指數量有限，售完即止。

百佳超市指，便利妥推出兩款「便利析」新型冠狀病毒SARS-CoV-2 (COVID-19)抗原檢測試劑盒，分別有咽喉或鼻腔取樣式及口含式，兩款均經德國權威驗證及歐盟HSC認可，只需20分鐘就可知測試結果。

至於裕華國貨的售價則為每盒108元，假如購買10盒以上可獲優惠，每盒價錢98元。

最新影片推介：

1.便利析新型抗原SARS-CoV-2 檢測試劑 (口咽及鼻咽搽樣)

售價： $108/件



綜合靈敏度 ：97.5%



特異度99%：以上

2. 便利析新型抗原SARS-CoV-2 檢測試劑 (口含式)



售價： $118/件



綜合靈敏度 ：95.8%



特異度：99%以上

日本城網店發售快速原測試棒 ：【快速檢測】日本城網店發售快速原測試棒 平均每支42.8元每人限買5套



責任編輯：鄺嫻