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【第五波疫情】Anson Kong與確診者同場拍MV　Alton麗英報告身體情況

娛樂 10:28 2022/02/17

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MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）在本月11日為最新單曲拍攝MV，並邀多名歌手一同參與拍攝，包括：王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、陳健安（On仔）、洪嘉豪、陳穎欣（Yanny）、鄧麗英（麗英）、樂隊One Promise等。

但有指當日在現場的兩名工作人員於昨日（2月16日）確診感染新冠肺炎，而同場參與的人士在拍攝前也有進行快速測試，以確保安全。

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有同場工作人員確診的消息傳出後，Alton、麗英、Yanny等均先後接受快速測試。

同時又有傳同場有數名歌手染疫，情況難免令人擔心。

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AK IG Story惹誤會

AK於昨日（16日）於IG限時動態上載雙眼與戴口罩表情符號，再配上黑色底圖，旋即令一眾生粉擔心AK染疫。

其後，AK再上載另一則「黑底白字」限時動態作澄清︰「我只係眼唔舒服去睇醫生覆診，大家唔洗擔心，最近疫情嚴重，希望大家小心，身體健康。」

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參與歌手報平安

有指有份參與的歌手都會接受快速測試，花姐指MIRROR、ERROR其他成員亦會安排檢測，而花姐也即時自行做快速檢測，結果為陰性。

Alton、麗英均先後於Instagram報告情況，Alton上載獨照並寫道：「I am okay, stay safe, still GING.」蛋白粉大感安心：「聽到你冇事就好啦」、「Yeah ! 蛋白粉可以放心訓教啦」、「增強自身抵抗力」。

至於麗英則於Instagram限時動態中寫道：「大家放心！我無事 多謝大家關心 同埋大家保重身體呀！」另外，Yanny透過經理人回覆傳媒指典快速檢測呈陰性。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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