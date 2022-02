【第五波疫情】Anson Kong與確診者同場拍MV　Alton麗英報告身體情況

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong)在本月11日為最新單曲拍攝MV,並邀多名歌手一同參與拍攝,包括:王智德(Alton)、楊樂文(Lokman)、陳瑞輝(Frankie)、陳健安(On仔)、洪嘉豪、陳穎欣(Yanny)、鄧麗英(麗英)、樂隊One Promise等。

但有指當日在現場的兩名工作人員於昨日(2月16日)確診感染新冠肺炎,而同場參與的人士在拍攝前也有進行快速測試,以確保安全。

有同場工作人員確診的消息傳出後,Alton、麗英、Yanny等均先後接受快速測試。

同時又有傳同場有數名歌手染疫,情況難免令人擔心。

AK IG Story惹誤會

AK於昨日(16日)於IG限時動態上載雙眼與戴口罩表情符號,再配上黑色底圖,旋即令一眾生粉擔心AK染疫。

其後,AK再上載另一則「黑底白字」限時動態作澄清︰「我只係眼唔舒服去睇醫生覆診,大家唔洗擔心,最近疫情嚴重,希望大家小心,身體健康。」

參與歌手報平安

有指有份參與的歌手都會接受快速測試,花姐指MIRROR、ERROR其他成員亦會安排檢測,而花姐也即時自行做快速檢測,結果為陰性。

Alton、麗英均先後於Instagram報告情況,Alton上載獨照並寫道:「I am okay, stay safe, still GING.」蛋白粉大感安心:「聽到你冇事就好啦」、「Yeah ! 蛋白粉可以放心訓教啦」、「增強自身抵抗力」。

至於麗英則於Instagram限時動態中寫道:「大家放心!我無事 多謝大家關心 同埋大家保重身體呀!」另外,Yanny透過經理人回覆傳媒指典快速檢測呈陰性。

