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【新冠肺炎】懲教署指本月至今有7名確診在囚人士　沙咀懲教所暫作署方隔離設施

社會 10:28 2022/02/17

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（資料圖片）

懲教署今日（17日）表示，個別懲教院所相繼出現在囚人士的確診個案，將大嶼山沙咀懲教所暫時用作署內的隔離設施。

署方指，由本月8日至今共發現7名確診在囚人士，已於本月13日騰出柴灣歌連臣角懲教所，用作臨時隔離設施，將以上確診在囚人士集中管理，等候衞生防護中心進一步安排。另再將沙咀懲教所騰空作為另外一個臨時隔離設施，管理可能增加的相關在囚人士，並已將沙咀懲教所的在囚人士轉移至塘福懲教所。

署方稱，現正為所有職員和在囚人士進行全面檢測，並預備充足的快速測試工具供當值職員和有需要的在囚人士使用，期望盡早偵測院所內的隱形傳播鏈，以達致及早發現、及早隔離、及早切斷的目標。

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責任編輯：余思嵐

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