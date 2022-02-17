【Omicron變種病毒】林子博分享和兒子感染Omicron經歷 全身骨痛高燒8日靠食退燒藥康復

▲ 林子博分享和兒子感染Omicron經歷 ，全身骨痛高燒8日靠食退燒藥康復。

本港第五波疫情嚴峻，前TVB娛樂新聞主播林子博在太太董燕君（Shirley）癌症離世後，早前帶長女詠渝及幼子卓楠移居英國，展開新生活，林子博昨分享自己及兒子早前感染Omicron經歷，稱自己全身骨痛高燒8日靠食退燒藥康復。期望分享自身經歷，在生理、心理上可以幫到大家。

林子博在帖文中稱，稱染病前，一家三口各人只是打了一針輝瑞：

一個月後，只有我同阿仔中Omicron，阿女冇事。我哋全程有味覺、有嗅覺、呼吸亦正常。卓楠高燒咗兩日，瞓醒乜事都冇！而我就發冷、周身骨痛、高燒咗八日。最終兩仔爺只係喺家中食退燒藥好返！



他稱，暫時你覺有後遺症。所以他的經歷，感覺是年紀越大，病徴越明顯，康復時間亦較長！當然，感恩最終能夠康復！

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對於為何女兒詠渝未有染疫，他稱至今都不得而知，應該與抵抗力有關，又稱

無論大家有冇打、又或者想唔想打疫苗？我覺得有啲嘢自己都可以做，例如買啲高劑量嘅維他命C同維他命D每日食，幫自己身體抵抗力打好個底都冇壞！香港嘅朋友，大家要加油呀！

帖文引起網民熱議，大批網民感謝他的分享，稱要保重身體。有網民稱，現時本港疫情嚴重，慨嘆香港現時很多處所關閉，百業蕭條，未見過香港有這一面

。

林子博之前在其網上頻道《子博在英國》拍片稱，近期沒去人群聚集的地方，每日只接送子女返學放學，欲及到超市購買日常用品，外出時必戴口罩，唯一在自己的車內時除下口罩而已，因此他表示也不知明白為何會「中招」，自行推測：「唯一可能，係超市入貨時攞過啲貨品，你唔知啲包裝面頭有冇菌喺度。」

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責任編輯︰王明芳