【冬季奧運會】夥梁芷珮赴京採訪黃庭鋒缺氧不適　Telford：我暈倒了

▲ 黃庭鋒（Telford）跟大家報平安。

第24屆冬季奧林匹克運動會現正舉行得如火如荼，TVB派出黃庭鋒（Telford）和梁芷珮赴京採訪，為觀眾報道冬奧的最新情況。

可是，黃庭鋒卻因未能適應高山環境而感到不適，更需要送院治理。幸好黃庭鋒於完成檢查後報平安，他同時向大家道歉，並承諾會堅持到最後。

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黃庭鋒不適送院

昨晚播出的《東張西望》中，休息過後的Telford於鏡頭前跟大家報平安，坐在病床上的他似乎未完全康復，說話仍帶點吃力。他說：「不好意思！令大家擔心。可能連日來在低溫、高山下採訪，今（昨）早於慶滑雪中心時，突然有少許暈及缺氧，有一刻未能抖氣，以及可能太冷及尚未適應高山環境。」

他續指：「檢查後是平安無事，剩下數天會繼續作戰，將最直接的訪問和情報帶給大家。」

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堅持到最後

Telford亦更新了社交平台，他貼出上上白車的相片，並寫道：

大概有一刻我以為，自己就這樣停頓了。我說過我要克服，跨越這連日來的高山低溫，抱歉，最後我倒下來，我暈倒了。

這種缺氧的感覺令我失去了方向，我跟自己說我不能倒下。 我會堅持到最後，給我少少時間，我會再次回到這舞台。 #人生第一次

#急救車

#高山

#缺氧

#零下30度

#暈倒

#多謝大家支持

#幕後團隊救了我

#thanks @klai81

#我會撐到最後

專業的Telford堅持要謹守崗位，希望他能克服寒冷的高山環境。

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