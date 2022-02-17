【冬季奧運會】夥梁芷珮赴京採訪黃庭鋒缺氧不適 Telford：我暈倒了
娛樂 11:07 2022/02/17
第24屆冬季奧林匹克運動會現正舉行得如火如荼，TVB派出黃庭鋒（Telford）和梁芷珮赴京採訪，為觀眾報道冬奧的最新情況。
可是，黃庭鋒卻因未能適應高山環境而感到不適，更需要送院治理。幸好黃庭鋒於完成檢查後報平安，他同時向大家道歉，並承諾會堅持到最後。
最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪
黃庭鋒不適送院
昨晚播出的《東張西望》中，休息過後的Telford於鏡頭前跟大家報平安，坐在病床上的他似乎未完全康復，說話仍帶點吃力。他說：「不好意思！令大家擔心。可能連日來在低溫、高山下採訪，今（昨）早於慶滑雪中心時，突然有少許暈及缺氧，有一刻未能抖氣，以及可能太冷及尚未適應高山環境。」
他續指：「檢查後是平安無事，剩下數天會繼續作戰，將最直接的訪問和情報帶給大家。」
▼點擊圖片放大
+8
+7
堅持到最後
Telford亦更新了社交平台，他貼出上上白車的相片，並寫道：
大概有一刻我以為，自己就這樣停頓了。我說過我要克服，跨越這連日來的高山低溫，抱歉，最後我倒下來，我暈倒了。
這種缺氧的感覺令我失去了方向，我跟自己說我不能倒下。
我會堅持到最後，給我少少時間，我會再次回到這舞台。
#人生第一次
#急救車
#高山
#缺氧
#零下30度
#暈倒
#多謝大家支持
#幕後團隊救了我
#thanks @klai81
#我會撐到最後
專業的Telford堅持要謹守崗位，希望他能克服寒冷的高山環境。
【入行追夢 】黃庭鋒棄國際學校教職入大台 當藝人後堅持完成碩士學位
▼點擊圖片放大
+3
+2
撰文 : TOPick柴犬出動