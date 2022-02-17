  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (週四) 11:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冬季奧運會】夥梁芷珮赴京採訪黃庭鋒缺氧不適　Telford：我暈倒了

娛樂 11:07 2022/02/17

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

黃庭鋒（Telford）跟大家報平安。

第24屆冬季奧林匹克運動會現正舉行得如火如荼，TVB派出黃庭鋒（Telford）和梁芷珮赴京採訪，為觀眾報道冬奧的最新情況。

可是，黃庭鋒卻因未能適應高山環境而感到不適，更需要送院治理。幸好黃庭鋒於完成檢查後報平安，他同時向大家道歉，並承諾會堅持到最後。

最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪

黃庭鋒不適送院

昨晚播出的《東張西望》中，休息過後的Telford於鏡頭前跟大家報平安，坐在病床上的他似乎未完全康復，說話仍帶點吃力。他說：「不好意思！令大家擔心。可能連日來在低溫、高山下採訪，今（昨）早於慶滑雪中心時，突然有少許暈及缺氧，有一刻未能抖氣，以及可能太冷及尚未適應高山環境。」

他續指：「檢查後是平安無事，剩下數天會繼續作戰，將最直接的訪問和情報帶給大家。」

【北京冬奧】冬季奧運會本周五揭幕　黃庭鋒出發往北京採訪

    點擊圖片放大
    +8
    +7

堅持到最後

Telford亦更新了社交平台，他貼出上上白車的相片，並寫道：

大概有一刻我以為，自己就這樣停頓了。我說過我要克服，跨越這連日來的高山低溫，抱歉，最後我倒下來，我暈倒了。
這種缺氧的感覺令我失去了方向，我跟自己說我不能倒下。

我會堅持到最後，給我少少時間，我會再次回到這舞台。

#人生第一次
#急救車
#高山
#缺氧
#零下30度
#暈倒
#多謝大家支持
#幕後團隊救了我
#thanks @klai81
#我會撐到最後

專業的Telford堅持要謹守崗位，希望他能克服寒冷的高山環境。

【入行追夢 】黃庭鋒棄國際學校教職入大台　當藝人後堅持完成碩士學位

    點擊圖片放大
    +3
    +2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【體壇學霸】谷愛凌冬奧奪金跳級入史丹福　媽媽公開教養法：多表揚孩子努力
17:53 2022/02/09
【體壇學霸】谷愛凌冬奧奪金跳級入史丹福　媽媽公開教養法：多表揚孩子努力
【入行追夢 】黃庭鋒棄國際學校教職入大台　當藝人後堅持完成碩士學位
18:08 2020/06/07
【入行追夢 】黃庭鋒棄國際學校教職入大台　當藝人後堅持完成碩士學位
【我要做業主2】台慶51萬獎金做首期成功上車　黃庭鋒坦言入市需好大勇氣
16:01 2021/09/26
【我要做業主2】台慶51萬獎金做首期成功上車　黃庭鋒坦言入市需好大勇氣

你可能感興趣

【體壇學霸】谷愛凌冬奧奪金跳級入史丹福　媽媽公開教養法：多表揚孩子努力
17:53 2022/02/09
【體壇學霸】谷愛凌冬奧奪金跳級入史丹福　媽媽公開教養法：多表揚孩子努力
【入行追夢 】黃庭鋒棄國際學校教職入大台　當藝人後堅持完成碩士學位
18:08 2020/06/07
【入行追夢 】黃庭鋒棄國際學校教職入大台　當藝人後堅持完成碩士學位
【我要做業主2】台慶51萬獎金做首期成功上車　黃庭鋒坦言入市需好大勇氣
16:01 2021/09/26
【我要做業主2】台慶51萬獎金做首期成功上車　黃庭鋒坦言入市需好大勇氣
黃庭鋒 梁芷珮 娛樂人物職業 演員 東張西望 冬季奧運 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
18:11 2022/02/16
【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
14:09 2022/02/16
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死
17:00 2022/02/15
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死