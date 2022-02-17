【防疫藥物】疫下市民瘋搶2大袋傷風感冒藥　藥劑師拆解止痛藥成分+建議買3類藥

▲ 藥劑師拆解止痛藥成分，提醒勿亂吃藥，建議可買三類藥物。

本港第五波疫情持續，連日來確診數字屢創新高，社區有逾萬名初確、確診者等候入院。袁國勇教授曾呼籲輕症患者可留家休息，多喝水、服用必理痛。本港掀起搶藥潮，有市民被拍到以帶備「買餸車」搶購，一個人買了兩大袋傷風感冒藥，約有數十盒。常見的止痛藥成分撲熱息痛或布洛芬有何分別？若自行買藥，宜買哪些藥物「傍身」？TOPick曾訪問香港醫院藥劑師學會會長崔俊明講解上述問題。

最新影片推介：

布洛芬、撲熱息痛的分別

近日不少市民也買糧買藥抗疫，以防萬一。但藥不亂吃，要先了解其成分及作用。根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別是用於止痛退燒撲熱息痛（Paracetamol）及非類固醇消炎止痛藥（NSAID=Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs），後者常見藥物常用的藥物有「布洛芬」（Ibuprofen）、吲哚美辛（Indomethacin）及萘普生（Naproxen）等。

▲ 有市民被拍到一次過買了兩大袋傷風感冒藥。（連登討論區）

市面除了撲熱息痛（如必理痛），另一款退燒藥物布洛芬（如日本白兔牌EVE）亦深受港人歡迎，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前接受TOPick訪問，拆解兩種成分的分別。

崔俊明表示，布洛芬與撲熱息痛一樣有退燒、止痛功效，但布洛芬另有消炎功效。布洛芬屬於非類固醇消炎止痛藥，假如身體出現紅腫、痛、輕微發燒也可以服用布洛芬。

但要注意，對布洛芬有嚴重過敏反應者不宜服用。另外，由於布洛芬會刺激胃壁，故有胃潰瘍病史或嚴重胃病人士，應注意別長期服用。短期服用時亦應飽肚服用，以保護胃部。

藥劑師建議買三類藥物

不少家長也會為子女搶購藥物，給小童的藥物，更要謹慎。若要自行配藥，崔俊明提醒市民，用成藥治療輕微病徵並非「亂食藥」，鼓勵家長購買三類藥物「傍身」。

1. 退燒、止痛藥

近日不少家長搶購必理痛（兒童配方）。崔俊明指，市面上除了必理痛之外，還有幸福醫藥、痛熱適等牌子，都有兒童適用的「撲熱息痛」藥物。

含「布洛芬」（Ibuprofen）的藥物外國較常用，此藥在香港須由藥劑師出售，家長可到具「Rx」標誌的藥房向註冊藥劑師查詢。

至於含「阿斯匹靈」（Aspirin）的藥物，他指18歲以下兒童不應服此藥來退燒，因有機會患上雷伊氏綜合症，流感病毒加上阿斯匹靈有關藥物而引致腦部受損。

2. 咳水

咳嗽主要分乾咳、痰咳兩種，各有處理方法。崔俊明表示，乾咳可以檸檬或蜜糖味潤喉糖紓緩，不過要注意1歲以下幼童不宜飲蜜糖，怕引致敏感，家長亦要小心幼童吃糖時噎到。

至於痰咳則可以化痰粉或化痰藥水來處理。成年人常用、氣味刺鼻、俗稱「馬尿」的咳水，具排痰作用，但不宜給予小朋友使用。

3. 止鼻水藥

若小朋友出現流鼻水、打噴嚏、鼻塞的徵狀，家長可配「抗組織胺藥」處理。崔俊明建議家長到具有「Rx」標誌的藥房，向藥劑師查詢，勿只叫店員推介藥物。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣