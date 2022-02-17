【防疫意識】用印尼文拍片提高外傭防疫意識 郭田葰：進食不戴口罩增風險

▲ 郭田葰拍下題為「僱主 + 姐姐」齊合作的影片，提高外傭防疫意識。

本港爆發第五波疫情，連日來每日都錄得數千宗初步陽性個案，政府呼籲市民減少外出並不要跨家庭聚會，不少聘用外傭的僱主都在社交平台上發台，指家中外傭寧願要假繼續外出也不願意放假留在家中，僱主擔心外傭外出後悔染疫，繼而影響家人。曾在澳洲任職急症科醫生的藝人郭田葰，最近拍下影片並以印尼文，教外傭提高防疫意識。

郭田葰拍下題為「僱主 + 姐姐」齊合作的影片，希望能減低Covid/Omicron病毒傳播，他更特意用印尼文，方便外傭姐姐收看提高防疫意識。

最近收到好多媽媽的信息，她們都非常擔心屋企的老人家及小朋友都受到病毒感染，她們希望身為家中一份子的姐姐們，可以清楚明白提高防疫意識。

最新影片推介：

郭田葰拍攝的短片，大部分都是用印尼文旁述，但他擔心僱主不知道他傳達了哪些防疫意識給姐姐，也特意列出重點給僱主們參考，主要是4點：

1. 小朋友同老人家嘅免疫力都比較低，也可能未打齊防疫針，受感染危險性相對比較高 ，因此負責照顧小朋友老人家的姐姐要更加要小心。

2. 星期日/放假時避免外出，因為始終食嘢的時候不會戴上口罩，增加風險。

3. 即使姐姐本身已經打齊防疫針，都有可能會受omicron感染，自己會病之餘，亦有可能將病毒傳俾屋企人。

4. 建議僱主及姐姐一齊做病毒抗原測試，因為屋企只要有一個人中，無論是僱主或者姐姐，其他屋企成員都好大機會受感染。

連日來都有僱主在社交平台分享，指即使用錢代假也無法說服姐姐留在家中，減少外出與其他外傭聚集。政府也強烈呼籲各界包括外籍家庭傭工（外傭）同心抗疫，並指食環署上周末（22日及23日）再次聯同多個政府部門繼續在多區外傭慣常聚集地點進行跨部門聯合行動，進行宣傳教育工作，呼籲他們提高防疫意識，以及遵守各項防疫規例及限制，而在行動中，警方人員亦發出11次口頭勸喻及警告，並向17名涉嫌違反第599G章人士發出定額罰款通知書。

責任編輯：鄺嫻