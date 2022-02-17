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【MIRRORXERROR】小女孩誤認姜濤為Anson Lo　193提出一個問題令場面更尷尬

娛樂 11:25 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

MIRROR成員姜濤向來是人氣王，「姜糖」年齡由3歲至80歲都有，可說是萬人迷。

但是昨晚（2月16日），姜濤在IG上載一段工作休息時拍的影片，片中見他問同場的小女：「妹妹，我係邊個？」小女孩認錯他為MIRROR另一人氣成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆），姜濤聞言即無奈表示：「我係Anson Lo。」

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然後ERROR成員193（郭嘉駿）突然亂入，問小女孩：「我係邊個呀？」竟然被小女孩認出回答：「193。」

193更抵死拍拍姜濤膊頭，場面尷尬又搞笑。但姜濤毫不介意更將此片放到社交網，還Tag了Anson Lo認真夠老友。

最新影片：林淑敏+許家傑訪問

無辜捲公關災難

另外，姜濤近日捲入公關災難，有傳MIRROR的幕後團隊在他拍畢廣告後的第二天，認為褲子令效果不佳，要求重新拍攝。

有指事件令廣告商不滿，認為拍攝當日應該要提出，姜濤經理人方面否認事件，並稱拍攝前已預備好服裝。

而當事人姜濤亦在IG連出多個限時動態，對傳聞大感不滿：「無聊，無中生有。謠言真的很可怕，請慎言，真的太多無中生有的事情了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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