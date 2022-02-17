【天氣預測】天文台料周日氣溫降至10度　寒冷天氣將持續到下周二

▲ 本港地區今日天氣預測 多雲，有幾陣雨及薄霧。（湯致遠攝）

天文台今日（17日）表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響本港，強烈冬季季候風生效，一道雲帶正覆蓋廣東及南海北部，與它相關雨區影響本港。今早各區氣溫介乎14至16度。預計未來數日有一道冷鋒橫過廣東沿岸，寒冷天氣持續到下周中期。周六至周一有機會錄到10毫米雨量。

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天文台預測今日本港地區多雲，有幾陣雨及薄霧，天氣清涼。吹清勁至強風程度東風。展望未來數天風勢頗大，星期六顯著轉冷，雨勢較大。星期日及下星期一持續有雨，氣溫下降至約10度。

根據9天天氣預報，明天至周五多雲，有幾陣雨及薄霧，天氣清涼。周六天氣顯著轉冷，密雲有雨，雨勢有時較大。多雲，間中有雨，天氣寒冷將會持續到下周二。

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記者：余思嵐