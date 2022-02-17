【HBO劇】《色慾都市》續篇幕後花絮大爆靚衫來源　靠隱身曼克頓工廈古著店幫手

▲ 原來，《色慾都巿》續篇的靚衫來源，是靠隱身於曼克頓工廈的古著店幫手。

雖然《And Just Like That...》播出反應不似預期，而且失望的比較多，在美國imdb.com甚至只得5.5分，但仍無損追隨多年（由1988年《Sex & the City》（色慾都市）於HBO首播）粉絲的雅興，交代三女多年後的去向和發展，第一季算是給粉絲留下一個完美的「結局」。

▲ 主角四變三，加上此季玩多元文化主義，粉絲仍未吃得消吧！（圖片：HBO）

作為HBO，怎也要為劇情保持聲勢，第一季完結不久，立即推出《色慾都市2.0 ：幕後統覽》，將拍劇時的「behind the scene」一次過分不同主題的70分鐘紀錄片，除了鮮為人知的一面，《And Just Like That...》和《色》靚衫才是賣點，而今次所有戲服則近由Patricia Field的得力助手Molly Rogers全力負責。

▲ 今次《And Just Like That》的服裝指導，Molly是跟隨Patrizia多年的得力助手。（圖片：HBO）

只因Patricia Field要為另一劇集《Emily in Paris》工作，分身不暇，於是找來她助手Molly Rogers幫忙。Patricia 也沒有所托非人，因為Molly由《色慾都市》第一季開始已跟進，是以，幕後功臣也在《色慾都市2.0 ：幕後統覽》擔當極重要角色，原以為她會幕後團隊一睹全世界女士都夢寐以求的衫倉，意料之外竟然是去了一家古著店！

▲ 紀錄片最令人期待的是一看幕後服裝是怎樣尋找回來。（圖片：HBO）

Molly帶我們到曼克頓一個工廈，經過九曲十三彎後，終於見到一位魁梧背影男士，Molly隨即跟這位老友打招呼，心水清的Andrew Bui當然知道Molly此行是為了Carrie，Charlotte和Miranda等型女張羅衣服，鏡頭看到幾千件古著衣服在貨倉內……

Molly的角色挑選適合衣服給主角們試裝，其中一套出自Jean Paul Gaultier手筆的波點上衣，是Sarah Jessica Parker在試裝後即決定要在新劇穿上。

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除了靚衫解密，怎少得要顯露身兼演員和監製Sarah Jessica Parker的高要求？話說開季第一集因Mr. Big意外身亡，Carrie在家裏睹物思人，Sarah在那著名的衣帽房中感到非常不悅，認為像店子的櫥窗，多於一個有品味人士家裡的一角。然後找來導演商討，隨即急call Molly回劇組處理……由此可見，Sarah是非常認真嚴謹的人，難怪有說《And Just Like That...》第二季未知會否開拍，大概未過得Sarah的那一關吧！

記者：黃鑑江