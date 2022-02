【HBO劇】《色慾都市》續篇幕後花絮大爆靚衫來源　靠隱身曼克頓工廈古著店幫手

▲ 原來,《色慾都巿》續篇的靚衫來源,是靠隱身於曼克頓工廈的古著店幫手。

雖然《And Just Like That...》播出反應不似預期,而且失望的比較多,在美國imdb.com甚至只得5.5分,但仍無損追隨多年(由1988年《Sex & the City》(色慾都市)於HBO首播)粉絲的雅興,交代三女多年後的去向和發展,第一季算是給粉絲留下一個完美的「結局」。

▲ 主角四變三,加上此季玩多元文化主義,粉絲仍未吃得消吧!(圖片:HBO)

作為HBO,怎也要為劇情保持聲勢,第一季完結不久,立即推出《色慾都市2.0 :幕後統覽》,將拍劇時的「behind the scene」一次過分不同主題的70分鐘紀錄片,除了鮮為人知的一面,《And Just Like That...》和《色》靚衫才是賣點,而今次所有戲服則近由Patricia Field的得力助手Molly Rogers全力負責。

▲ 今次《And Just Like That》的服裝指導,Molly是跟隨Patrizia多年的得力助手。(圖片:HBO)

只因Patricia Field要為另一劇集《Emily in Paris》工作,分身不暇,於是找來她助手Molly Rogers幫忙。Patricia 也沒有所托非人,因為Molly由《色慾都市》第一季開始已跟進,是以,幕後功臣也在《色慾都市2.0 :幕後統覽》擔當極重要角色,原以為她會幕後團隊一睹全世界女士都夢寐以求的衫倉,意料之外竟然是去了一家古著店!

▲ 紀錄片最令人期待的是一看幕後服裝是怎樣尋找回來。(圖片:HBO)

Molly帶我們到曼克頓一個工廈,經過九曲十三彎後,終於見到一位魁梧背影男士,Molly隨即跟這位老友打招呼,心水清的Andrew Bui當然知道Molly此行是為了Carrie,Charlotte和Miranda等型女張羅衣服,鏡頭看到幾千件古著衣服在貨倉內……

Molly的角色挑選適合衣服給主角們試裝,其中一套出自Jean Paul Gaultier手筆的波點上衣,是Sarah Jessica Parker在試裝後即決定要在新劇穿上。

除了靚衫解密,怎少得要顯露身兼演員和監製Sarah Jessica Parker的高要求?話說開季第一集因Mr. Big意外身亡,Carrie在家裏睹物思人,Sarah在那著名的衣帽房中感到非常不悅,認為像店子的櫥窗,多於一個有品味人士家裡的一角。然後找來導演商討,隨即急call Molly回劇組處理……由此可見,Sarah是非常認真嚴謹的人,難怪有說《And Just Like That...》第二季未知會否開拍,大概未過得Sarah的那一關吧!

記者:黃鑑江