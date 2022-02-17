【鐵拳英雄】吳家樂爆肌鋼鐵身型監製激讚　曾與古天樂古巨基同列「新五虎」

▲ 爆肌鋼鐵身型監製激讚：「好意志！」吳家樂曾與古天樂古巨基同列「新五虎」。

近日在TVB播出的劇集《鐵拳英雄》結局在即，吳家樂飾演的「Final Boss」已經現形，三年前開始為劇集操練的他在日前播出的一集、與姚子羚對打的場面中，大曬Fit爆鋼條身材，連劇集監製文偉鴻亦公開大讚他：「地獄式訓練非常認真！好意志！」

在下星期迎來50歲的吳家樂，一向有運動習慣、對自我要求極高。在近日播出的劇集《鐵拳英雄》中飾演終極Big Boss，日前播出的第26集中，與踢爆他身份的姚子羚上演連場對打，吳家樂半裸上陣，一身鋼條型肌肉身材Fit到漏！

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監製大讚吳家樂

劇集雖然於2019年拍攝，專業的吳家樂為求達到最好效果，在2018年得知要開拍劇集後，就開始積極操肌，甚至當時在新疆拍《包青天再起風雲》時，也特地跑步加操，非常專業！

連《鐵拳英雄》的監製文偉鴻亦特別在社交網站公開表揚吳家樂的付出：「為了達到路向東廢了武功的謊言設定，我要求家樂要保持瘦削外型，但又要有一身橫鍊肌肉，鋼鐵身型！地獄式訓練非常認真！好意志！好成績！好演員！」

吳家樂於大學時期到加拿大修讀會計和美術，返港後便一直效力無綫，本來任職幕後音響部門的他，於1994年投考藝員訓練班，畢業後投身幕前，主持過無數旅遊及資訊節目，亦參演過多不勝數的劇集。

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曾受TVB力捧

在1995年TVB曾經把吳家樂、古天樂、劉愷威、古巨基和何遠恆組成「新五虎」，五人後來各有發展，而吳家樂多年來一直效力無綫。在四年前古天樂的生日派對上，他特地把「新五虎」集合，就只差已退出幕前的何遠恆。

吳家樂對每個角色都非常重視，奈何多年來都甚少被安排戲份重的要角。近年的演出要數到《開心速遞》中郭少芸男友「涼粉」，以及《城寨英雄》中城寨三氏惡霸之一馮春美大獲好評，其餘時間多為大型節目主持的角色。

於2006年，吳家樂與有「升降機大王」之稱的其士集團主席周亦卿的女兒周蕙蕙結婚，婚後二人育有一個女兒和一對孖仔，婚姻和家庭生活美滿。

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