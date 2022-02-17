【新冠肺炎】「疫苗通行證」下周四起全面實施　當局指安心出行新版本可顯示電子針卡

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「疫苗通行證」將於下周四起全面實施。政府資科辦今日（17日）表示，市民應盡快把「安心出行」流動應用程式更新至3.0.2版本，並把疫苗接種紀錄（電子針卡）或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（「豁免證明書」）加入程式，方便展示。



安心出行新版本及「智方便」或「醫健通」可顯示電子針卡

「安心出行」程式儲存電子針卡或「豁免證明書」操作簡易，市民以程式的儲存功能，掃瞄紙本針卡或「豁免證明書」即可，在「安心出行」最新版本下，市民顯示針卡，不用再輸入密碼或以生物辨識開啟針卡資料，方便市民展示及處所核實電子針卡。

可透過「智方便」或「醫健通」取得電子針卡，將針卡二維碼存放於手機相簿，然後匯入「安心出行」。



資科辦提醒市民，如在使用「安心出行」程式遇有疑難，可到流動支援站設於25個港鐵站尋求協助，服務時間為每日上午9時至下午6時。

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責任編輯：余思嵐