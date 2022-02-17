【新冠肺炎】工會指公院醫護嚴重不足　病人一旦病情惡化或難即時發現

▲ 工會指公院醫護嚴重不足，病人一旦病情惡化或難即時發現。（資料圖片）

本港第五波疫情未見頂，星期三（16日）創新高4,285宗確診個案，同日更錄7,000宗初步陽性，醫療系統不勝負荷。 醫管局員工代表稱，公立醫院人手嚴重不足，夜更的人手比例更加懸殊

醫管局員工陣線主席陳國誠今日（17日）在港台節目表示，公立醫院人手在疫情期間非常不足，夜更的人手比例更加懸殊，約5至6名醫護人員，需要應付100名病人。參考澳洲及英國等人手指引，陳指出，最理想是一名醫護照料4至6名病人，疫情令醫護與病人比例失衡問題進一步惡化：

其實香港疫情之前一直超負荷處理，在疫情期間大量病人湧往醫院求醫，令比例更加失衡。

他指出，有醫護人員坦言入行多年都未遇過如此惡劣的情況，許多醫護服務礙於現實情況未能提供，形容同事正面對相當大壓力、內心十分煎熬。



陳國誠表示， 現時病床的數目十分緊絀， 不少病人要在公立醫院急症室外的空地等候，情況不理想，或會令等候者的情況轉差，或出現低溫症。他補充，病人留在戶外一旦情況轉差，醫護人員未必即時監察得到，就算盡量去處理，亦會影響本身已經緊絀的其他專科的服務。



陳國誠促請醫管局與政府商討抗疫政策，向員工提供全面規劃，亦要改善向市民提供資訊的方式。

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記者：陳麗娜