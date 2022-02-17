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【留家抗疫】公開徵求粉絲煲劇推介　Gin Lee：睇《華燈初上》如偵探上身

娛樂 12:39 2022/02/17

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Gin Lee親身推介煲劇心水。

疫情嚴峻，防疫措施一再延長，戲院重開未有期，留家抗疫最佳娛樂莫過於煲劇/電影，歌手Gin Lee（李幸倪）早前在IG公開向粉絲徵求留家煲劇和電影的推介，結果不少fans向她推薦大量作品，令Gin十分驚喜，而她也向TOPick親身推介心水之選。

Gin Lee本在IG Story自言新年期間在家看了很多劇，每看完一套就十分失落，故隨意問粉絲留家抗疫期間，有何劇集或者電影推介，她見到大家反應非常熱烈，因此決定出post再問粉絲，公開讓網民一齊討論下心水推介。

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粉絲的留言，包括推介近期熱作如《華燈初上》、《殭屍校園》等熱播劇，而Gin亦回覆全都看過，甚至本來不看恐怖片的她，也稱三日已煲完《殭屍校園》。

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此外，也有人叫Gin挑戰順時序看完Marvel所有電影，令Gin留言說是「大project」，但她也有問網民《永恆族》內容是甚麼，似乎很有興趣。

至於港劇方面，有網民也推介了《IT狗》、《大叔的愛》以至TVB《青春本我》、《家族榮耀》等。亦有粉絲向她推介奧斯卡提名作《夢想期限tick... tick... BOOM!》因是歌舞劇，講追夢，相信Gin會好有共鳴。

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Gin Lin整理過不少粉絲留言，就親身推介了3齣作品。

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《華燈初上》：「看時自己如偵探上身，好想知道誰是兇手，極期待第三季！」

《家族榮耀》：「覺得故事很緊湊，情節峰迴路轉。」

《陰宅怪事》（The Haunting of Bly Manor）：「因看過同一個導演的作品《The Haunting of Hill House》，覺得劇情很特別，很吸引，故現在開始看這戲。雖然一向不喜歡恐怖片，但如果劇情有趣都會克服恐懼，當練下膽量。」

記者：區家歷

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