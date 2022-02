【兒童確診】醫生媽媽分享兒童確診處理法　檢查頭胸腹3部曲按壓指頭測血氣

▲ 兒科醫生洪之韻分享小朋友確診應如何處理。

第五波疫情下,有兒童不幸染疫,更有4歲男童及3歲女童相繼離世,不少家長擔心孩子確診。兒科專科醫生洪之韻本周二(15日)於鄭丹瑞的YouTube頻道《健康旦》節目上,分享小朋友確診應如何處理。她建議家長檢查孩子的頭、胸、腹,以了解他們的情況,一旦神志不清就一定要看醫生。

醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞昨日(16日)表示,過去14日,6歲以下確診者佔約9%,而17歲以下兒科病人亦有約17%,現時醫管局醫院將先接收出現嚴重病徵的幼兒及長者。洪之韻作為兒科專科醫生及媽媽在節目中,分享小朋友確診應如何處理。鄭丹瑞請家長知道孩子確診後不要驚慌,「第一件事係要鎮定,一慌亂就咩都做唔到」。

▲ 洪之韻作為兒科醫生及媽媽,請家長知道孩子確診後不要驚慌。(《健康旦》截圖)

留意小朋友神志 按壓指頭測血氣

洪醫生表示家長宜分為頭、胸、腹三大部分,替孩子作身體檢查。首先頭部要留意眼、鼻、口,眼睛指「神志」,父母要留意孩子是否能溝通,如果不行,而且神志不清,下一步則要留意「心跳、脈搏、呼吸」。她示範按壓指頭測試血氣,用一隻手的食指及拇指,捏實小朋友的拇指,短時間後放開捏實的手,再數「one thousand and one, one thousand and two, one thousand and three」,如3秒後小朋友的拇指仍未回復紅潤,則代表其血氣有問題。之後要留意小朋友的脈搏,每分鐘心跳120次以上屬偏快。

至於鼻的部分,洪醫生指要留意小朋友的呼吸速度,呼吸聲有否聲沙,便知道小朋友有否獅吼症。如聲帶發炎,第一階段呼吸聲出現「噓噓聲」;第二階段咳有狗吠聲;第三階段氣管塞,聲帶腫脹。如果第一、二階段可服用家庭醫生處方的藥物,洪醫生直言「如果氣管塞咗就無得救」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

觀察頸及肋骨有否凹陷問題

洪醫生續說胸部方面,家長可以翻起小朋友底衫查看,留意呼吸每分鐘是否超過30次,超過30次就算快,40次以上則有問題。另觀察頸、肋體、胸骨下低三個位置,如果出現凹陷就有問題,可能是下呼吸道感染、氣管炎、肺炎等。此外,家長可留意小朋友的腹部,觀察有否肚脹、肚痛情況。

她補充小朋友發燒大部分都沒事,只要捱過3至7日,不過首3日是特別緊張。她提醒家長最重要是留意小朋友的神志是否清醒︰

40度發燒不一定要看醫生,但神志不清就一定要看醫生。

責任編輯︰王明芳