【兒童確診】醫生媽媽分享兒童確診處理法　檢查頭胸腹3部曲按壓指頭測血氣

▲ 兒科醫生洪之韻分享小朋友確診應如何處理。

第五波疫情下，有兒童不幸染疫，更有4歲男童及3歲女童相繼離世，不少家長擔心孩子確診。兒科專科醫生洪之韻本周二（15日）於鄭丹瑞的YouTube頻道《健康旦》節目上，分享小朋友確診應如何處理。她建議家長檢查孩子的頭、胸、腹，以了解他們的情況，一旦神志不清就一定要看醫生。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日（16日）表示，過去14日，6歲以下確診者佔約9%，而17歲以下兒科病人亦有約17%，現時醫管局醫院將先接收出現嚴重病徵的幼兒及長者。洪之韻作為兒科專科醫生及媽媽在節目中，分享小朋友確診應如何處理。鄭丹瑞請家長知道孩子確診後不要驚慌，「第一件事係要鎮定，一慌亂就咩都做唔到」。

▲ 洪之韻作為兒科醫生及媽媽，請家長知道孩子確診後不要驚慌。（《健康旦》截圖）

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留意小朋友神志 按壓指頭測血氣

洪醫生表示家長宜分為頭、胸、腹三大部分，替孩子作身體檢查。首先頭部要留意眼、鼻、口，眼睛指「神志」，父母要留意孩子是否能溝通，如果不行，而且神志不清，下一步則要留意「心跳、脈搏、呼吸」。她示範按壓指頭測試血氣，用一隻手的食指及拇指，捏實小朋友的拇指，短時間後放開捏實的手，再數「one thousand and one, one thousand and two, one thousand and three」，如3秒後小朋友的拇指仍未回復紅潤，則代表其血氣有問題。之後要留意小朋友的脈搏，每分鐘心跳120次以上屬偏快。

至於鼻的部分，洪醫生指要留意小朋友的呼吸速度，呼吸聲有否聲沙，便知道小朋友有否獅吼症。如聲帶發炎，第一階段呼吸聲出現「噓噓聲」；第二階段咳有狗吠聲；第三階段氣管塞，聲帶腫脹。如果第一、二階段可服用家庭醫生處方的藥物，洪醫生直言「如果氣管塞咗就無得救」。

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觀察頸及肋骨有否凹陷問題

洪醫生續說胸部方面，家長可以翻起小朋友底衫查看，留意呼吸每分鐘是否超過30次，超過30次就算快，40次以上則有問題。另觀察頸、肋體、胸骨下低三個位置，如果出現凹陷就有問題，可能是下呼吸道感染、氣管炎、肺炎等。此外，家長可留意小朋友的腹部，觀察有否肚脹、肚痛情況。

她補充小朋友發燒大部分都沒事，只要捱過3至7日，不過首3日是特別緊張。她提醒家長最重要是留意小朋友的神志是否清醒︰

40度發燒不一定要看醫生，但神志不清就一定要看醫生。

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責任編輯︰王明芳