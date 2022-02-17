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【泰國解封】旅客已接種疫苗可免隔離　廉航微笑航空3月復飛香港布吉【內附詳情】

休閒消費 12:49 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

泰國微笑航空 THAI Smile Airways 亦於3月1日復飛香港來回布吉和澳門來回曼谷航班。

泰國政府於2022年2月1日起，讓全球已接種認可新冠病毒疫苗的旅客申請「免隔離入境泰國簽證」（TEST & GO Thailand Pass），只需做足所需手續並進行檢測，即毋須隔離可於泰國境內活動。泰國微笑航空 THAI Smile Airways 亦於3月1日復飛香港來回布吉和澳門來回曼谷航班。

泰國已於2022年2月1日重開邊境，歡迎全球旅客到訪。（相片來源：PAM Holidays）

泰國微笑航空為泰航旗下的廉航，3月份香港至布吉航班時間為逢星期一、三、五及日，來回票價最平由$2,080起，時間如下：
WE609 香港1535 布吉1815
WE608 布吉1010 香港1435

而由澳門飛曼谷的航班班次為逢星期一、五、六及日，票價待定，時間如下：
WE671 澳門1220 曼谷1420
WE670 曼谷0740 澳門1120

泰國微笑航空將於3月1日復航，往返香港及布吉。（相片來源：PAM Holidays）

去泰國免隔離出發前，需60日內在Thailand Pass網站申請TEST & GO Thailand Pass的QR Code。年滿18歲或以上旅客，需於出發前最少14日完成接種兩劑認可的新冠病毒疫苗，並準備不多於72小時的有效RT-PCR檢測陰性報告。同時需購買不少於5萬美元保險，並要出示在泰國第一及第五天進行RT-PCR檢測的指定SHA Extra+或AQ酒店預約和付款記錄，以及由機場前往酒店的預約交通和付款記錄。

布吉沙盒計劃早於去年開始實行，只要網上申請旅遊簽證即可入境。（相片來源：布吉國際機場）

入境後第一及第五天前往已預約的指定地點進行RT-PCR測試，只要首天病毒檢測呈陰性，即可自由活動，直至第五天進行第二次病毒檢測。在泰國境內必須遵守防疫規定，包括戴上口罩、保持衛生和1米以上社交距離，並同時下載MorChana應用程式記錄檢測結果。

記者：張頌婷

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