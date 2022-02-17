【新冠肺炎】第五波疫情共43名救護人員確診　接載確診者用時比一般個案長3倍

▲ 第五波疫情共43名救護人員確診，接載確診者用時比一般個案長3倍。（資料圖片）

消防處助理處長吳孝銘今早（17日）出席一個電台節目時表示，現前線救護服務面對極大人手不足的壓力，處理確診個案往往比一般個案長2至3倍。當局現已抽調消防處的教官、學員支援，而高級救護主任及救護主任亦須到救護車上工作。

吳孝銘表示，由第五波疫情至今，已有43名救護人員確診，單是昨日（16日）便有12位救護人員確診，受影響11間救護站要短暫關閉消毒。因人手不斷受到確診人員影響，當局亦要作出應變。

他形容，救護服務正面對極大人手不足的壓力，無論是召喚數量或每一輪的召喚，所需的時間都有延長。因新冠肺炎屬傳染病，每一次完成召喚後，救護車都要進行徹底的消毒。同時，救護人員在處理傳染病個案時，亦要穿上全套保護衣物，比一般緊急救護服務的召喚，時間長2至3倍。

另外，因近日召喚次數大幅大升，急症室病人亦激增。吳孝銘表示，救護車到達急症室時，往往要等待急症室的醫護人員接收病人，最長時間可長達3小時，最高紀錄是在某醫院，有7至8輛救護車排隊等交收病人，可想像對前線緊急救護服務的壓力。

吳孝銘指，部門為市民提供的緊急救護服務有服務承諾，在12分鐘內到達現場。而接載確診病人屬非緊急救護服務，是由衞生署衞生防護中心安排，大部分是病情穩定的病人。當局收到名單後，便會陸續安排非緊急的確診病人從家中送竹篙灣治療中心。他坦言，有關確診個案的非緊急救護服務，有對緊急救護服務構成影響，故當局已抽調具有先遣急救員資格的消防員及租旅遊巴，將這類非緊急病人送往竹篙灣。他期望能將前線救護資源集中，應對大量緊急救護服務的召喚。

此外，吳孝銘稱消防處的學院教官或正接受訓練的學員亦被抽調幫忙提供緊急救護服務。他強調，救護學員並未完成訓練，所以不會將他們派往救護車上當值，但會安排他們進行支援工作，例如消毒救護車。

他續指，當局現正以自願參加逾時工作計劃，應付突如其來救護服務的大量增加。他強調有關劃是讓同事自願參加，並非強制性。而為加大救護車數量，救護車由3人當值改為2人當值，盡量令多一些救護車可隨時候命，確保維持緊急救護服務。他坦言，在人力方面，3人一定比2人多，但他們都是具備同等資格的救護人員主管，除後勤學院教官、及其他後勤救護人員，前線的高級救護主任及救護主任，都有上救護車當值。

除租用旅遊巴，部門亦抽調24座載客車，吳孝銘強調已調動所有資源抗疫。他重申，並非取得旅遊巴或載客車便可接載確診病人。當局須先與衞生署衞生防護中心感染控制組專家先檢視車輛，並進行改裝，確保救護人員及病人在車上有足夠距離，在運送過程中，不為社區帶來傳播風險，在過程中亦要保持足夠社交距離，空氣流通，保障救護員安全。

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記者：黃穎津