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【新冠肺炎】中卓醫務綜合專科醫療中心醫生初確　將免費為曾接觸患者檢測【不斷更新】

社會 12:47 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

本港多間零售店出現員工確診（ 陳靜儀攝）

本港新冠疫情嚴峻，星期三（16日）創新高4,285宗確診個案，同日更錄7,000宗初步陽性，多間零售店出現員工確診。

【12:35】

中卓醫務在社交網站公布，確認一位於綜合專科醫療中心工作的醫生於2月14日初步確診感染新冠病毒。集團知悉後已立即為中心進行徹底清潔和消毒。所有病人與該醫生之會診時間短暫，會診時所有病人均有佩戴口罩，醫生亦全程穿著適當的個人防護裝備。

集團已即時聯絡所有與醫生有接觸的患者，免費提供一系列經香港特別行政區政府認可的COVID-19 PCR 檢測，並作出跟進。

【11:57】

衣飾零售店GU昨日（16日）公布，由於沙田新城市廣場店一名員工確診新冠病毒，為確保員工及顧客的健康及安全，該店將於今日（17日）暫停營業作徹底消毒及深層清潔。

由2月18日起，該店之營業時間亦將縮短為中午12時至8時，直至另行通知。

【11:50】

IKEA今日（17日）在社交平台上表示，因應有新冠病毒初步確診者近日曾於IKEA九龍灣店工作，為保障所有顧客及員工的安全，九龍灣店今天將提早於晚上6時關門，以便全店進行消毒及深層清潔。

IKEA強調，分店內除了為顧客提供酒精類搓手液外，亦會定時進行擦拭消毒店內公共區域及設施設備；而在店內工作的員工於每天上班前均須量度體溫，於工作期間亦會全程配戴口罩。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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