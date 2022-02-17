【新冠肺炎】中環恒生銀行總行優卓理財中心員工確診　明天起暫停服務【不斷更新】

▲ 本港多間零售店出現員工確診（ 陳靜儀攝）

本港新冠疫情嚴峻，星期三（16日）創新高4,285宗確診個案，同日更錄7,000宗初步陽性，各行各業均出現員工確診。

【22:47】

恒生銀行總行Signature優卓理財中心有員工確診，最後上班日為2月16日，該中心明天（18日）起暫停服務，直至另行通知。

另外，九龍總行、土瓜灣分行以及上水新豐路分行早前因應新冠肺炎個案而暫停服務，3間分行明天起將恢復營業， 而所有返回分行提供服務的職員，其檢測結果均已確認呈陰性。

【21:15】

港鐵公司今日（17日）共有3宗員工初步確診，當中包括九龍塘站站務員、柴灣車廠後勤人員，以及1名九龍塘站承辦商的清潔員工。此外，有13宗快速測試結果呈陽性的個案，包括深水埗站、油麻地站和西營盤站的站務員；旺角站、茘景站和尖沙咀站的車站助理；2宗分別涉及港島綫和觀塘綫的列車車長；2名分別隸屬於基建維修部及行政部的員工，以及2宗分別屬於設施維修承建商和烏溪沙站清潔承建商的人員。

【16:00】

H&M今（17日）表示，由於有初步確診者近日曾於尖沙咀廣東道門市工作，為保障顧客及員工的健康及安全，尖沙咀門市已於今日暫停營業以進行徹底清潔及霧化消毒工作，所有該店同事亦需即時進行新型冠狀病毒核酸測試。



【12:35】

中卓醫務在社交網站公布，確認一位於綜合專科醫療中心工作的醫生於2月14日初步確診感染新冠病毒。集團知悉後已立即為中心進行徹底清潔和消毒。所有病人與該醫生之會診時間短暫，會診時所有病人均有佩戴口罩，醫生亦全程穿著適當的個人防護裝備。

集團已即時聯絡所有與醫生有接觸的患者，免費提供一系列經香港特別行政區政府認可的COVID-19 PCR 檢測，並作出跟進。

【11:57】

衣飾零售店GU昨日（16日）公布，由於沙田新城市廣場店一名員工確診新冠病毒，為確保員工及顧客的健康及安全，該店將於今日（17日）暫停營業作徹底消毒及深層清潔。

由2月18日起，該店之營業時間亦將縮短為中午12時至8時，直至另行通知。

【11:50】

IKEA今日（17日）在社交平台上表示，因應有新冠病毒初步確診者近日曾於IKEA九龍灣店工作，為保障所有顧客及員工的安全，九龍灣店今天將提早於晚上6時關門，以便全店進行消毒及深層清潔。

IKEA強調，分店內除了為顧客提供酒精類搓手液外，亦會定時進行擦拭消毒店內公共區域及設施設備；而在店內工作的員工於每天上班前均須量度體溫，於工作期間亦會全程配戴口罩。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜