【新冠肺炎】沙田GU有員工確診　今暫停營業明起縮短營業時間【不斷更新】

▲ 本港多間零售店出現員工確診（ 陳靜儀攝）

本港新冠疫情嚴峻，星期三（16日）創新高4,285宗確診個案，同日更錄7,000宗初步陽性，多間零售店出現員工確診。

【11：57】

衣飾零售店GU昨日（16日）公布，由於沙田新城市廣場店一名員工確診新冠病毒，為確保員工及顧客的健康及安全，該店將於今日（17日）暫停營業作徹底消毒及深層清潔。

由2月18日起，該店之營業時間亦將縮短為中午12時至8時，直至另行通知。

【11：50】

IKEA今日（17日）在社交平台上表示，因應有新冠病毒初步確診者近日曾於IKEA九龍灣店工作，為保障所有顧客及員工的安全，九龍灣店今天將提早於晚上6時關門，以便全店進行消毒及深層清潔。

IKEA強調，分店內除了為顧客提供酒精類搓手液外，亦會定時進行擦拭消毒店內公共區域及設施設備；而在店內工作的員工於每天上班前均須量度體溫，於工作期間亦會全程配戴口罩。

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責任編輯：陳麗娜