【新冠肺炎】市民憂封城狂掃白米乾糧　超市現搶購潮貨架近清空

▲ 市民憂封城狂掃白米乾糧，超市現搶購潮貨架近清空。

新冠疫情嚴峻，本港連續多天確診數創新高，為對抗疫情，不少市民購買大量食材，以備不時之需。有網民分享，發現超市出現搶購潮，不少市民搶購白米、即食麵，甚至藥物，有超市的貨架幾乎被清空。

該名網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文並分享圖片，指「今天才入超級市場，又出現搶米潮」，從圖片可見，原本擺放白米的貨架，幾乎被清空。有網民留言「都唔知搶乜，經過呢兩三年都唔明？真係無得救」。

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另外，亦有網民分享大埔廣場惠康的情況，照片顯示一個即食麵貨架，當中有部分口味已被搶購一空，發文者笑言，最唔受歡迎味道排名，公布」。

除了乾糧，亦有市民為求安心搶購藥物，有網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」分享照片，可見貨架上的必理痛已經寥寥可數，引來網民留言，「好多人唔會認真睇成份…」、「香港人變成咁」。

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TOPick根據美國政府食物安全網站，並請教尚營坊高級營養師黃凱詩，歸納出各種剩菜可存放時間。

未經煮熟的食物較已經煮熟的食物儲存時間長。以在冰格(-18℃)存放時間計算，未經煮熟的食物可存放1至12月不等，而已經煮熟的食物則可存1-3月不等。

在未經煮熟的食物中，煙肉、腸仔只可存放1至2月；紅蘿蔔、青豆則可存放8至12月。

醫生拆解冷藏食物不變壞3個條件

台灣家庭醫生陳柏臣在《健康多1點》回應指，食物放在冰格仍要注意保存時間，要食物不變壞亦有3個保存條件。

1. 家中冰格難絕對保持-18°C以下

陳醫生表示，家中雪櫃冰格可能每日都會開開關關，導致溫度處於0°C以上，所以很難確保食材妥善地在冷藏溫度保存。

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2. 未清洗就直接塞進冰格

陳醫生指，部份人購買食材後，未經清洗就放進冰格，但若帶有菌種，可能會被直接帶入溫度未達-18°C以下的冰格中，導致細菌繼續慢慢繁殖，破壞食材。

3. 冰格內細菌交叉污染

陳醫生表示，冰格內多種細菌或會交叉感染，如果日常少整理冰格，就算已事先處理食材，食材仍可能受冰格原有的細菌污染。

有些細菌較特別，低溫時繁殖的速度反而較快。

所以他建議如想將食物放在冰格，首先要注意冰格需到達-18°C以下、食物放進冰格前要經過清洗及處理、冰箱要定期清潔，避免食材變壞。

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責任編輯：羅嘉欣