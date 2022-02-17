  • 16°C
香港時間 : 2022217日 (週四) 12:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】市民憂封城狂掃白米乾糧　超市現搶購潮貨架近清空

食用安全 12:10 2022/02/17

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

市民憂封城狂掃白米乾糧，超市現搶購潮貨架近清空。

新冠疫情嚴峻，本港連續多天確診數創新高，為對抗疫情，不少市民購買大量食材，以備不時之需。有網民分享，發現超市出現搶購潮，不少市民搶購白米、即食麵，甚至藥物，有超市的貨架幾乎被清空。

該名網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文並分享圖片，指「今天才入超級市場，又出現搶米潮」，從圖片可見，原本擺放白米的貨架，幾乎被清空。有網民留言「都唔知搶乜，經過呢兩三年都唔明？真係無得救」。

最新影片：

另外，亦有網民分享大埔廣場惠康的情況，照片顯示一個即食麵貨架，當中有部分口味已被搶購一空，發文者笑言，最唔受歡迎味道排名，公布」。

除了乾糧，亦有市民為求安心搶購藥物，有網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」分享照片，可見貨架上的必理痛已經寥寥可數，引來網民留言，「好多人唔會認真睇成份…」、「香港人變成咁」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

TOPick根據美國政府食物安全網站，並請教尚營坊高級營養師黃凱詩，歸納出各種剩菜可存放時間。

未經煮熟的食物較已經煮熟的食物儲存時間長。以在冰格(-18℃)存放時間計算，未經煮熟的食物可存放1至12月不等，而已經煮熟的食物則可存1-3月不等。

在未經煮熟的食物中，煙肉、腸仔只可存放1至2月；紅蘿蔔、青豆則可存放8至12月。

醫生拆解冷藏食物不變壞3個條件

台灣家庭醫生陳柏臣在《健康多1點》回應指，食物放在冰格仍要注意保存時間，要食物不變壞亦有3個保存條件。

1. 家中冰格難絕對保持-18°C以下

陳醫生表示，家中雪櫃冰格可能每日都會開開關關，導致溫度處於0°C以上，所以很難確保食材妥善地在冷藏溫度保存。

同場加映：隔夜蔬菜致癌風險

    點擊圖片放大
    +3
    +2

2. 未清洗就直接塞進冰格

陳醫生指，部份人購買食材後，未經清洗就放進冰格，但若帶有菌種，可能會被直接帶入溫度未達-18°C以下的冰格中，導致細菌繼續慢慢繁殖，破壞食材。

3. 冰格內細菌交叉污染

陳醫生表示，冰格內多種細菌或會交叉感染，如果日常少整理冰格，就算已事先處理食材，食材仍可能受冰格原有的細菌污染。

有些細菌較特別，低溫時繁殖的速度反而較快。

所以他建議如想將食物放在冰格，首先要注意冰格需到達-18°C以下、食物放進冰格前要經過清洗及處理、冰箱要定期清潔，避免食材變壞。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰http://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 大埔 新冠肺炎疫情 超市 疫情

最高瀏覽

【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
18:11 2022/02/16
【疫下入院】妻快測陽性3歲女7歲仔高燒　港爸12小時醫院實錄︰入院是錯
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
14:09 2022/02/16
【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死
17:00 2022/02/15
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死