【北上掘金】吳啟華直言TVB人工奀　享受深圳生活：幸福指數是內地比香港高

▲ 吳啟華定居深圳，享受其大灣區生活。

吳啟華近年主力於內地工作，靠出席商演和登台吸金豬籠入水，近期更進駐抖音平台，吸引近60萬粉絲關注，十分利害。

而吳啟華似乎亦頗享受在大灣區的生活，早前接受內地媒體訪問，坦言於內地出席一個商演的酬勞相等於在電視台兩個月人工。此外，啟華更自揭早年即使「升呢」為男一，收入也僅只得數千元，暗示因為被抽佣：「在香港生活很多時候都好窮，反而在內地沒有這壓力。」

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▲ 吳啟華早前接受內地媒體訪問。（影片截圖）

感香港壓力大

早前吳啟華接受內地媒體南方周末訪問時，透露近年於深圳置業定居，只因這裡近香港，方便中港兩邊走，另外還做老闆，與朋友開設製作短片的公司。

說到選擇返內地發展，啟華謂自從97回歸後，他開始了解內地的生活情況，更覺得是很大機遇，有好多發展空間，所以決定返內地工作。

他不諱言在港生活很大壓力，他說：「在香港由我出道發展至成長這麼多年來，對我而言，生活壓力是一大嚴重問題，好多時都好窮，搵少一點錢也不可，但在內地生活無這種壓力，買兩蚊菜已夠食一餐，跟香港很不同，幸福指數是內地高。」

▲ 吳啟華早前開設抖音帳號。

慘被電視台剝削

回看當年，吳啟華於TVB也有過不少代表作，包括《壹號皇庭》、《妙手仁心》系列，差不多每套劇也做男一，但卻直言生收入不多：「在TVB做男主角時，一個月也只得幾千蚊，房租都可能要幾千蚊啦，你說如何生活？不是大家看起來那麼風光。」

訪談中，吳啟華打了個比喻，似暗指被電視台剝削人工：「譬如拍一部劇，本來可以拿到10蚊，但電視台會拿走8蚊，只剩2蚊給我，這樣很難生活，並非想像中賺那麼多錢，很多人在電視台生活都比較拮据。」

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指內地人工高

於內地發展多年的吳啟華，吸金能力比前高，早前更於抖音大晒勞力士珍藏，他直言喜歡在內地的生活。

吳啟華表示：「在內地，即使並非做男主角，只是做到二、三線角色，人工都比香港高得多，再加上其他收入，例如商演。做一場商演等於電視台兩個月的人工，很多沒在拍戲的老演員都是在做這個，說實話，這也是一種出路。」

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憑程至美成師奶殺手

現年57歲的吳啟華為第12期TVB藝訓班出身，當年簽約TVB後，最初於劇集裡以演反派為主，1987年與TVB產生糾紛離巢轉戰電影圈，更參演過三級片，當中令人形象深刻是於《九品芝麻官》中飾演反派方唐鏡。

及至1996年，吳啟華回歸TVB，於1998年憑電視劇《妙手仁心》「程至美」醫生一角獲觀眾喜愛，奠定男一之位。

之後他演出《LovingYou我愛你》系列、《倚天屠龍記》、《美味情緣》等劇集，被觀眾稱作師奶殺手，至2006年他再度離巢，於2013年又回歸TVB，接拍《On Call 36小時II》，之後他再參演了《女人俱樂部》、《再戰明天》、《純熟意外》及《飛虎之雷霆極戰》等。