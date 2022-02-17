【新冠肺炎】中央圖書館接種中心專為兒童長者接種科興疫苗　下周一起可預約

▲ 政府增設社區疫苗接種中心專為兒童和長者接種科興疫苗。（資料圖片）

當局今日（17日）表示，將由本月23日起於香港中央圖書館增設社區疫苗接種中心，專為3歲至17歲人士和60歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗接種，網上預約服務由下周一上午9時開始。



香港中央圖書館社區疫苗接種中心位於銅鑼灣高士威道66號，開放時間為每天上午8時至下午8時，下午1時30分至2時30分為清潔時間。中心亦會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。

網上預約服務

家長或監護人可為兒童和青少年透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站，預約到社區疫苗接種中心、衞生署5間學生健康服務中心，或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗

家長或監護人亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所為兒童和青少年預約接種科興疫苗

注意事項

接種疫苗的兒童當日須帶同身分證明文件正本和已簽妥的家長同意書接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示附有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。3至11歲兒童須由一名成年親屬、家庭傭工或學校老師陪同接種疫苗。家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站下載。

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責任編輯：余思嵐