【兒童疫苗】兩子參加疫苗研究計劃要多次抽血　楊證樺：作為香港市民要支持

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Rebecca」的沈可欣與老公楊證樺，昨日（16日）在社交網站透露一家四口受邀參加「香港大學兒童及青少年科舉辦青少年及兒童新冠病毒疫苗研究計劃」，沈可欣與老公楊證樺已完成3針科興疫苗，而兩個3歲及6歲仔仔都已經完成2針科興，楊證樺接受訪問時坦言注射前後都有專家劉宇隆教授及陸俊文醫生全程監察，因此感到非常放心。

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問及為何一家四口會參加「疫苗研究計劃」？楊證樺接受了Topick記者訪問，指兒子有藥物敏感在瑪麗醫院覆診，主診醫生問他是否有興趣參與計劃。

大仔本身有藥物敏感，一路在瑪麗醫院覆診，主診醫生就打電話問我，有冇興趣參加呢個計劃，個計劃係邀請3-11歲小朋友打疫苗後進行醫學研究，徵詢咗家庭醫生嘅意見後，及同太太商量後覺得都可以參加。

參加計劃期間，大仔同細仔都要多次抽血作為醫學數據，沈可欣與老公楊證樺都大讚兩個仔仔勇敢：「細仔好似堅強啲，大仔就叫做喊得犀利少少，不過佢哋都明白成件事囉。」

問到兩個仔仔打完針之後有沒有任何身體不適？楊證樺說：「一樣咁活潑，身體狀況都好好，打完針之後都冇特別護理，一樣正常生活。」

他強調，當初邀請我參與計劃的陸醫生同劉宇隆教授，整個過程講解得好清楚，包括好處及壞處都詳細講解，強調自己身為香港市民會支持,

作為香港市民咁我哋一定係會支持，我哋一家四口打齊晒啦，之後就會繼續抽血攞數據。

開頭會唔會掙扎讓兩個仔仔去做「白老鼠」？楊證樺說：「其實都唔係嘅，因為始終我哋要相信呢一班教授，其實都係為緊香港嘅市民，香港嘅小朋友，所以到最後我哋都冇掙扎過，覺得既然家庭醫生講過話係Safety，亦都有咁多專家喺度，成件事好安全，我哋好信任地交咗畀佢哋囉。」

最後楊證樺更加呼籲本港小朋友盡早去打疫苗，並祝願所有人身體健康。



小朋友要去打疫苗，因為其實小朋友呢個群組都係一個幾龐大，祝大家身體健康，呢句係好重要，希望疫情盡快過去。

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記者：陳麗薇