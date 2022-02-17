【變種病毒】英國首現Deltacron確診者　科學家警告：下個變種恐更致命

▲ 英國出現首名感染新變種病毒株Deltacron的患者。

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，英國衞生安全局（UK Health Security Agency）在每周更新的檢測報告中披露，國內出現首名感染新變種病毒株Deltacron的患者。英國有科學家警告，病毒會不斷演變，下一波流行的變種病毒株有可能比Omicron更危險，並帶來更多重症病例及死亡個案。

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據《每日郵報》上周五（11日）報道，英國衞生安全局正密切關注這種由變種病毒株Omicron及Delta結合而成的變種病毒株Deltacron。然而，報道引述英國衞生安全局的消息人士稱，官員並不擔心這個新變種病毒，因為很少人確診。

當局尚未清楚今次個案屬輸入或英國本土個案，而Deltacron被認為是由同時感染Omicron及Delta兩種變種病毒株的患者身上進化而來。較早前，塞浦路斯曾宣布發現Omicron與Delta結合的新變種個案，但其後世界衞生組織（WHO）專家否認說法，認為只是實驗室污染所致。

科學家：下個變種病毒可比Delta更致命

英國有科學家就提醒大眾，病毒會不斷演變，下一個變種病毒可能會比Omicron更危險，帶來更致命及長遠的後遺症。

據《衞報》報導，英國愛丁堡大學流行病學家 Mark Woolhouse指出，Omicron不是由Delta變種病毒演化出來，2種病毒來自新冠病毒譜系的不同分支，而下一個流行變種病毒株來自哪個分支將無法預計，因此未來可能有一種比Omicron更輕微或更具威嚇性的變種病毒。

而英國華威大學病毒學家Lawrence Young亦支持上述觀點，他指出，多數人以為病毒是線性進化，先演化成Alpha，再變種成Beta、Delta，再到Omicron，誤以為病毒會愈演愈弱，漸趨輕症化，但其實這個觀念是錯誤，下一個變種病毒極有可能比Delta更致命。

世界衞生組織（WHO）新冠特使David Nabarro就表示，如果新病毒更具傳染性，就會取代Omicron成為新的主流病毒株，病徵可以完全不同，可造成更長遠及致命的後遺症。因此他敦促政府機關應具備隨時迎接轉變的能力，以便能應對可能突如其來出現的大量病人。

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責任編輯：羅嘉欣