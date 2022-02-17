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【居屋2022】居屋及白居二下周五起可申請　7個新盤共推售8926伙

社會 12:12 2022/02/17

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「出售居者有其屋計劃單位2022」及「白表居屋第二市場計劃2022」二月二十五日開始接受申請。（資料圖片）

房委會今日（17日）宣布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2022」及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2022」將於本月25日上午8時至3月24日晚上7時期間接受申請，為期四周。在申請期開始前或截止後所遞交的申請表將不獲處理。「居屋2022」的申請費為250元，「白居二2022」的申請費為210元；同時申請兩者則為460元。

「居屋2022」下推售單位分以下4類

  • 新居屋單位

七個新建居屋發展項目共8 926個單位，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑
 

  • 因買賣協議撤銷而收回的居屋單位

截至2021年12月31日，15個在「居屋2020」因買賣協議撤銷而收回的彩禾苑和山麗苑單位，連同截至選樓開始前約兩個月確知因買賣協議撤銷而收回的該兩個屋苑的單位

  • 租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位（只適用於綠表申請者）

在「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2020／21」下未售出或因買賣協議撤銷而收回的租置計劃回收單位（如有），以及從已回收及未來數月直至「居屋2022」選樓日期開始前約三個月回收的租置計劃單位中揀選可供出售的單位

  • 因買賣協議撤銷而收回的香港房屋協會（房協）資助出售單位

房協在2016年和2017年推出預售的3個發展項目（翠嶺峰、翠鳴臺及綠怡雅苑）中，因買賣協議撤銷而收回的27個資助出售單位。房委會將與房協推出聯合申請。合資格的申請者只需遞交一份申請表和接受一次審查，便可購買房委會的單位或房協的資助出售單位。

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責任編輯：余思嵐

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