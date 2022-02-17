【接種疫苗】家長為子女「撲針」診所預約爆滿　兒科醫生：前所未見

▲ 家長為子女「撲針」，診所預約爆滿。

本港疫情嚴峻，相繼有幼童染疫後出現重症死亡，家長紛紛為子女「撲針」。TVB節目《東張西望》跟進疫苗預約情況，有兒科專科醫生表示來電查詢的家長明顯增多，此星期的預約已爆滿；另一位兒科專科醫生則呻預約程序繁複，影響疫苗接種進度。

兒科診所疫苗接種預約爆滿

早前政府宣布，將接種科興疫苗的最低年齡降至3歲，現時大部分社區疫苗接種中心預約名額已爆滿，有家長選擇帶子女到兒科診所打針。《東張西望》日前訪問兩位兒科專科醫生，溫希蓮醫生形容疫苗接種預約是前所未有的多：

電話響不停，我們都來不及去接。

她續指今個星期預約已爆滿，身邊有認識的家長，都因為近日兩名幼童相繼染疫離世而感憂慮，安排子女接種疫苗。「其實我們也會擔心，因為小朋友可以在很短時間內，情況變得很差」。她指診所向來會提供疫苗予家長接種，但如果預約人數太多，會主力為兒童接種。

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醫生呻程序費時影響接種進度

另一位兒科專科醫生楊超發表示，為兒童接種疫苗的預約程序頗為繁複，大大影響接種進度。「家長一定要帶同小朋友來，來到後要簽一張同意書。為兒童接種疫苗，政府更為謹慎，有4頁紙，篇幅很長，浪費很多時間又不環保」。身為香港中華醫學會新冠病毒專責小組召集人，楊醫生表示已向政府反映程序太費時，影響他們的接種速度。

《東張西望》又進行街訪，了解家長心聲。有港媽表示本身沒想過帶小朋友接種疫苗，擔心疫苗副作用影響小朋友，但因為近日的新聞決定帶兒子接種。有家長則預計未來確診數字會持續高企：

我想接下來都會是幾千幾千，越來越多，風險比較大。聽到身邊一些媽媽說，小朋友接種後沒問題，便帶他來接種。

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責任編輯︰王明芳