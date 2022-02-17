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【第五波疫情】On仔確診新冠肺炎　陳健安憶述個人出現症狀先後次序

娛樂 12:30 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

On仔宣布確診新冠肺炎。

本港第五波疫情肆虐，確診人數以千計上升。近日更殺入娛樂圈，繼商台主持兼導演劉翁全家確診，《聲夢傳奇》學員的潘靜文亦不幸中招。

男子組合C AllStar成員陳健安（On仔）今日（2月17日）在社交網透露自己確診新冠肺炎，他留言：「原本仲有三日先做完social media detox，為咗避免大家擔心，提早出關，報個平安，證實確診。」

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4天出現不同症狀

他還分享這幾天出現的症狀：「Day1:喉嚨痕。Day2:味覺無咁敏感，乾咳，頸痛（如圖）Day3:瞓覺少少發冷，少少發熱出汗，頭好赤痛，無胃口。今日: 喉嚨痛，乾咳。」

最新影片：林淑敏+許家傑訪問

靠6招舒緩病況

On仔透露以6種方式舒緩病況，他寫道：「食panadol同不停按摩攢竹穴就無咁頭痛，😴一攰就瞓，期間不停做深呼吸做meditation，食維他命、食粥，臨瞓浸腳，做肌筋膜放鬆、做瑜珈放鬆，好返一半。多謝朋友們同大家關心，正居家隔離，唔使擔心，今次真閉關。」

他舒緩病況的方法即：

1. 服用panadol

2. 按摩攢竹穴，降低頭痛痛楚。

3. 深呼吸做meditation（冥想）

4. 食維他命

5. 睡前浸腳

6. 做肌筋膜及瑜珈放鬆筋骨

最後，他感謝醫護人員，並體會到他們感到很大壓力：「知你哋爆曬廠，好大壓力，辛苦晒，各位加油，互相幫助，溫柔啲。好好與病毒共存。好返晒再報平安🙏🏼，繼續瞓😴。」

On仔還提供支援熱線，以及指定診所資料，提醒大家若不幸確診出現呼吸困難及急促，謹記Call救護車。

陳健安 新冠肺炎 喉嚨痛 疫情 診所 組合 按摩 肺炎 頭痛

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