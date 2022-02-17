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【新冠肺炎】法定代表律師辦事處職員初確　灣仔稅務大樓38樓關閉消毒【不斷更新】

社會 12:13 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

【12:04】

法定代表律師辦事處今日表示，由於灣仔稅務大樓38樓出現一宗初步確診個案，其設於同層的辦事處已關閉以便進行全面清潔及消毒，其間辦事處職員在家工作。 

【08:45】

食環署發言人今日表示，該署一名工人初步確診。該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈2樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署位於該址的食物進／出口小組香港及九龍辦事處將於今日關閉。

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責任編輯：TOPick港聞組

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