【新冠肺炎】法定代表律師辦事處職員初確　灣仔稅務大樓38樓關閉消毒【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

【12:04】

法定代表律師辦事處今日表示，由於灣仔稅務大樓38樓出現一宗初步確診個案，其設於同層的辦事處已關閉以便進行全面清潔及消毒，其間辦事處職員在家工作。

【08:45】

食環署發言人今日表示，該署一名工人初步確診。該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈2樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署位於該址的食物進／出口小組香港及九龍辦事處將於今日關閉。

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責任編輯：TOPick港聞組